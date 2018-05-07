Стильные прически на длинные волосы на выпускной 9 класс

Наряд уже подобран, осталось лишь выбрать прическу на выпускной 9 класс. Подобрать укладку на длинные волосы — дело ответственное. Вариантов очень много, из всего разнообразия придется выбрать что-то оригинальное. При выборе следует учитывать модные тенденции сезона, форму лица, фасон платья.

Модные тенденции

В 2018 году кардинальных изменений в укладках не наблюдается. В моде натуральность и естественность. Дизайнеры утверждают, что плетения, косы, пучки все так же будут на пике популярности.

На выпускном балу стоит подчеркнуть юность, невинность. От массивных причесок желательно отказаться. В таком случае образ будет дисгармоничным.

Специалисты обращают внимание на следующие моменты:

Прическа должна дополнять образ и гармонично смотреться с платьем.

Выпускницам необходимо показать свою индивидуальность. Если у девушки спокойный и мягкий характер, не стоит перевоплощаться. Нужно оставаться собой, показывая естественную красоту.

Ежегодно мода меняется и вкусы выпускниц также разнообразные. Однако, предпочтение стоит отдавать классическим укладкам.

Быть модной на выпускном балу несложно. Достаточно выбирать следующее:

волосы должны быть здоровыми, натуральными. От наращенных прядей придется отказаться;

на пике популярности естественность и минимализм;

чтобы создать игривый образ, следует сделать легкую небрежность;

косы не уступают своих лидирующих позиций. В новом сезоне они все так же популярны.

Прически в зависимости от формы лица

Узнать о модных тенденциях сезона недостаточно. Подбирать прическу к торжественному мероприятию необходимо исходя их формы лица.

Треугольный тип. Девушкам с широкими скулами и узким подбородком нужно выбрать прическу, которая сможет сгладить недостатки.

Овальный тип. Модницам с этой формой очень повезло, они могут подбирать разные варианты. При этом будут смотреться достаточно привлекательно.

Квадратный тип. При выборе укладки следует учитывать тот факт, что придется скрыть массивный подбородок.

Круглый тип. В этом случае необходимо избегать ровных проборов, зачесанного верха.

Прически на выпускной бал 9 класс

Подготовка к выпускному — дело хлопотное, но очень интересное. Каждая девушка тщательно подбирает образ. Важно, чтобы платье и прическа гармонично смотрелись.

Модницам с длинными волосами стилисты предлагают массу вариантов. Длина позволяет экспериментировать и создавать потрясающие образы.

Однако, нужно помнить о том, что в моде естественность. Поэтому от массивных причесок стоит отказаться.

Классические локоны

Беспроигрышный вариант, который подойдет для любого случая. Кудри смотрятся привлекательно и женственно. Каждая девушка сможет почувствовать себя королевой на балу, демонстрируя свою индивидуальность и неповторимость.

Сделать локоны можно несколькими способами. Самый простой — это воспользоваться бигудями, плойкой, феном. Пряди следует зафиксировать лаком. В качестве украшения можно использовать диадему, заколки, живые цветы.

Отдавая предпочтение локонам, удастся создать нежный образ и показать всем свою романтическую натуру.

Романтические кудри

Локоны смотрятся женственно и элегантно. Девушки, выбирая эту прическу, сталкиваются с некоторыми сложностями. Укладку тяжело сохранить до конца вечера. Выполняя прическу самостоятельно, необходимо знать некоторые секреты. Это позволит быть неотразимой в течение всего торжественного мероприятия.

Последовательность выполнения:

помыть голову, высушить;

взять прядь, нанести лак для волос, закрутить бигуди, зафиксировать;

просушить прядь феном, при этом меняя температурный режим;

убрать бигуди, смазать руки воском, разобрать локоны;

сделать то же самое с остальными прядями.

Практичный хвост

Обычный хвост может превратиться в модную прическу на выпускной 9 класс. В 2018 году такая укладка будет особенно популярна на длинные волосы.

С помощью хвостиков можно создать различные узоры, сделать начес, завить концы. Вариантов достаточно много, каждый из них заслуживает особого внимания.

Оригинальные плетения

Косы выглядят бесподобно, длинные волосы позволяют создавать оригинальные плетения. Косы могут быть представлены в форме цветов, петель, корзинок. Выбирая такую укладку, удастся создать милый образ. Девушка сможет продемонстрировать всем окружающим свой мягкий характер, при этом сохранив индивидуальность.

Ажурная коса

Плетение является деликатным, на волосах смотрится довольно мило. В качестве украшений можно использовать маленькие цветы, заколки. Декорации сделают укладку невероятной красоты.

Последовательность выполнения:

расчесать локоны;

на макушке захватить прядь, разделить ее на 3 части;

начать обычное плетение косы;

постепенно захватывать пряди у лица, вплетая их в косу;

заплести, таким образом, до конца, снизу закрепить кончик;

дополнить прическу украшениями.

Оригинальный пучок

Пучки смотрятся необычно, но стильно. Они подходят под наряд с открытой спиной. Модницам, которые приобретают платья с интересной спинкой, обязательно стоит убрать волосы наверх.

Пучок — классическая прическа. Подчеркивает молодые черты лица, смотрится довольно выигрышно. Сделать укладку можно самостоятельно, в качестве украшений стоит использовать живые цветы, оригинальные заколки.

Объемная коса

Еще один вариант плетения, который заслуживает особого внимания. Коса смотрится роскошно, богато. Даже на тонких прядях можно создать невероятный объем. Прическа сможет дополнить воздушное платье, подойдет девушкам с любым типом лица.

Объемная коса прекрасно ложится на плечо, подчеркивая нежность натуры. Такую укладку выбирают девушки с покладистым характером, которые желают показать всем свою романтичность.

Последовательность выполнения:

расчесать локоны, сделать косой пробор;

со стороны, где осталось больше волос, на макушке отделить прядь;

из пряди заплести косу, продолжать плетение до уровня подбородка;

со стороны лба заплести тонкую косу, слегка ее начесать, придать небрежность;

толстую косу слегка распустить, поддергивая за плетения;

волосы собрать на затылке, заплести свободную косу, направляясь от бока к плечу;

закрепить кончик;

придать прическе небрежность, слегка повыдергивать пряди.

Французский водопад

Еще одна оригинальная прическа, которую выбирают выпускницы. Нежная и милая укладка, сможет подчеркнуть загадочный образ. Локоны будто струятся, приобретают воздушность и легкость.

Такая прическа будет выигрышно смотреться с любым нарядом, подойдет для девушек с длинными волосами.

Последовательность выполнения:

расчесать волосы, сделать боковой пробор;

отделить у пробора прядь, начать обычное плетение;

выпустить нижнюю прядь, подобрать другую из свободных волос;

продолжать плетение по этой схеме;

закрепить косу резинкой;

из свободных волос сделать локоны;

сбрызнуть прическу лаком.

Чтобы на выпускном балу быть самой красивой, образ стоит продумать до мелочей. Особое внимание нужно уделить укладке. Нельзя забывать о том, что естественность все так же в моде. Важно подчеркнуть молодость и романтичность выпускниц.