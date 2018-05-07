Солярий: типы соляриев и советы тем, кто впервые отправляется на процедуру

Как удивить всех смуглой кожей тела, если на дворе зима, а до отпуска на море еще так далеко? Конечно, сходить на процедуру в солярий! Так поступают многие девушки. А что можно получить от солярия, помимо красивого и ровного загара? Вредно ли часто посещать его? МедикФорум решил выяснить ответы на эти вопросы.

Какие бывают солярии?

Солярии делятся на два вида: профессиональные и домашние. Домашний солярий могут позволить себе далеко не все, к тому же в нем надо провести больше времени, чем в профессиональном (30 минут против 10). Обычно в таких соляриях около 24 ламп с низкой мощностью, поэтому темный загар получить в домашнем солярии трудно. Профессиональные солярии отличаются высокой мощностью ламп, наличием электронного управления и вентилятором, чтобы клиент не перегрелся в процессе процедуры. Количество ламп в профессиональном солярии насчитывает три-четыре десятка. От того, на какой мощности они работают, зависит время проведения процедуры: лампы мощностью свыше 100 Вт дают красивый загар за четверть часа, а лампы в 100 Вт и ниже позволяют насладиться солярием подольше. Существуют два типа кабин солярия: вертикальные и горизонтальные. Какую выбрать, вы решаете сами.

Как солярий влияет на кожу?

Какие положительные последствия вы отметите после одной или нескольких процедур? Во -первых, это загар — легкий или более насыщенный. Также в горизонтальных кабинах можно спокойно лежать и думать о приятных вещах.

Чем солярий опасен?

Но при злоупотреблении солярием можно также заполучить и сухость волос, неравномерный загар, обострение кожных болезней. Поэтому надо очень тщательно готовиться к этой процедуре, особенно если вы идете туда впервые.

Как обезопасить себя при походе в солярий?

Для начала стоит узнать у врача, можно ли вам посещать солярий. Если «добро» получено, ищите хороший солярий. Обязательно спрашивайте, сколько времени займет первая процедура искусственного загара. Если вам отвечают, что нежиться в кабинке можно не меньше часа, отказывайтесь от услуги. Первое посещение солярия ограничивается обычно семью — десятью минутами. Стоит также купить специальный лосьон или крем, который спасет кожу от ожогов во время процедуры и успокоит и увлажнит ее после. Если вы все-таки получили ожоги, смазывайте их молочком или гелем. Перед посещением солярия не пользуйтесь декоративной косметикой и духами. Накануне также стоит отказаться от любого вида эпиляции и химических пилингов. Девушкам со светлой кожей, которая быстро обгорает на солнце, солярий противопоказан вообще. Также не стоит ходить в солярий маленьким детям, беременным женщинам в первом триместре, людям, принимающим антидепрессанты и страдающим от сахарного диабета. Ранее эксперты рассказали, как солярий становится зависимостью.