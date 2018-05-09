Старение кожи и процедуры после 25 лет

Если не ухаживать за своей кожей в период от 25 до 30 лет, то в 40 лет не получится похвастаться здоровой и красивой кожей. Процедуры для лица значительно отличаются от процедур, проводимых для тела. Средства по уходу за кожей подбираются в зависимости от типа кожи и возраста, чтоб принести пользу своей коже, а не навредить. Возрастным изменениям подвластны все женщины, но старение кожи зависят от генетических особенностей и окружающей среды. Рассмотрим методы ухода за кожей, замедляющие старение. МедикФорум собрал все основные рецепты по сохранению кожи.

1. Очищение

Ни в коем случае не ложитесь спать с макияжем. Мало того, что макияж останется на подушке, так и кожа может значительно засорится. После 25 лет не умывайте лицо мылом. Вы удивитесь, но, несмотря на все призывы рекламных роликов, любое мыло сушит кожу, забирая из нее жизненно важную влагу. В наше время можно просто зайти в аптеку или специализированный магазин и увидеть огромное количество средств для очищения лица, например, тоников, скрабов и видов молочка. Они предназначены как для умывания, так и для снятия макияжа. Когда выбираете средство для лица, обращайте внимание на тип своей кожи, чтоб не навредить. Для глубокой очистки на лицо можно наносить маски, но перед этим нужно очистить лицо. Скрабы способны удалить частички омертвевшей кожи. Маски питают и тонизируют кожу. Перед использованием нового средства всегда читайте приложенную к нему инструкцию, в ней рассказано, с какой периодичностью и в каком количестве нужно его использовать.

2. Тонизирование

После 25 лет нужно тонизировать свою кожу. Многие пренебрегают такой процедурой, как тонизирование, а она очень полезна. Для процедуры нужен тоник или лосьон. Прочитайте инструкцию. У множества тоников в состав входит спирт. Он наносит большой вред коже. Косметологи настоятельно рекомендуют внимательно читать состав на этикетке, приобретать только профессиональные средства или заниматься изготовлением в домашних условиях с использованием отваров трав, чтоб точно не сомневаться в составе и эффективности средства. Для тонизирования нужно выделить совсем немного времени. Для процедуры нужно лишь смочить ватный диск тоником.

3. Увлажнение

Нужно все время увлажнять кожу лица. Для увлажнения кожи производятся всевозможные крема и сыворотки. Готовясь к процедуре увлажнения, нужно учесть, что уход за кожей на разных участках кожи отличается. Например, кожа вокруг глаз намного тоньше, чем на щеках и скулах. Поэтому для кожи вокруг глаз нужно использовать специальный крем. Увлажнять кожу лучше всего перед сном, за час до сна нанести средство на кожу, а через полчаса удалить лишние остатки средства. Ранее ученые назвали причины преждевременного старения кожи.