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До самых кончиков: идеальный маникюр в домашних условиях
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До самых кончиков: идеальный маникюр в домашних условиях 

WomanHit.ru 7 мая 2018
Фото: WomanHit.ru
Идеальный маникюр — это как вишенка на торте. Тот самый последний штрих, который завершает цельный образ. Поэтому так важно, чтобы вы выглядели безупречно до кончиков ногтей — в прямом смысле этого слова. Какие же сейчас царят тренды в маникюре?
Для начала о том, какая должна быть форма ногтя. Вот уже несколько сезонов в тренде естественность. Это касается и маникюра. Длина свободного края не должна быть большой. Короткие ноготки подойдут к любому случаю, и на них отлично будет смотреться любой лак. А особенно эффектно — глубокие, насыщенные оттенки.
По-прежнему в моде плавные линии. Поэтому выбирая форму, стоит отдать предпочтение миндалю, овалу, а квадрат должен быть с закругленными углами. И вовсе неактуальной будет такая форма свободного края, как стилет, которая не очень практична в повседневной жизни, да и чаще может быть выполнена на искусственных ногтях. К тому же эта форма противоречит концепции естественности. Даже делая выбор в пользу искусственных ногтей, не надо забывать, что они должны выглядеть максимально натурально.
Цветная революция
Актуальными цветами этой весны будут красные — от классического до глубоких винных, а также сливовые оттенки. Очень подходящими для весеннего маникюра будут цвета с металлическим отблеском, а также лаки с глиттером. Кроме того, они отлично подойдут для завершения торжественного образа. Например, можно выбрать глубокий сияющий темно-синий цвет Williamsburg от Color Club.
Необыкновенный глянцевый блеск не оставит равнодушной ни одну успешную леди и придаст любому образу индивидуальность. К тому же такой маникюр надолго останется безупречным, ведь профессиональные гель-лаки от Color Club гарантируют стойкое покрытие более чем на 14 дней.
Еще нежнее
По-прежнему в моде нюд. Можно выбрать любой оттенок, который будет идеально гармонировать с цветом кожи, — от нежно-персикового до кремово-бежевого.
Невероятно нежный лак для ногтей оттенка CYBER PEACH из новой потрясающей коллекции PASTEL CITY от ORLY — must-have каждой девушки, ведь мода 2018 года — быть элегантной на все сто процентов!
Пудровый персиковый цвет подарит стильный вид маникюру, легко подстраиваясь под любой образ. Можно использовать покрытие как самостоятельно, так и для французского маникюра, или дополнить его ультрамодным дизайном. Одна из тенденций — это четкие линии и графичность, геометрические узоры. Также в моде negative space, то есть свободное от лака пространство. Эту тенденцию можно сочетать с другой — лунным маникюром. Можно пофантазировать, например, лунку сделать не округлой, а треугольной.
Слово защите
Ну и не стоит забывать ухаживать за своими руками, ведь в переходный период они как никогда нуждаются в питании.
Крем-масло для рук, ногтей и кутикулы NATURAL от Compliment возвращает мягкость чувствительной коже рук, интенсивно увлажняет, а также укрепляет ломкие ногти, предотвращая их расслаивание. В итоге руки дольше сохраняют ухоженный вид после процедуры маникюра.
Если же кожа рук очень сухая, а чувство стянутости не покидает вас с утра до вечера, стоит обратить внимание на удивительное средство от La Roche-Posay — молочко LIPIKAR LAIT.
Насыщенная формула обогащена маслом Карите 10%, липиды которого имеют сходство с липидами кожи, что обеспечивает естественное восполнение гидролипидной пленки на поверхности эпидермиса, интенсивно увлажняет, смягчает и успокаивает кожу. Также молочко содержит Термальную воду La Roche-Posay в концентрации 60% с высоким содержанием селена, известную своими успокаивающими и увлажняющими свойствами, и Ниацинамид 2%, который успокаивает, снимает зуд, укрепляет барьер кожи и обеспечивает продолжительный комфорт даже самой сухой, деликатной и чувствительной кожи.
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