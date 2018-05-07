Ещё
Серена Уильямс шокировала подписчиков… бровями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серена Уильямс шокировала подписчиков… бровями 

Peopletalk 7 мая 2018
Фото: Peopletalk
Серена Уильямс (36) не из тех, кто скрывает свою личную жизнь. На прошлой неделе даже вышел документальный сериал о знаменитой теннисистке, где речь идет не только о профессиональных успехах, но и об одном из главных событий ее жизни — рождении дочери. Счастливая мама часто постит в своем Instagram забавные снимки малышки Олимпии.
все слайды
Но на одном из последних опубликованных фото в центре внимания оказался не ребенок и даже не сама Серена, а ее брови!
На звезду посыпались вопросы, почему ее брови выглядят так ужасно: «Что случилось с бровями?», «Кто-нибудь, соберите брови вместе», «У тебя слишком много денег, чтобы иметь такие брови». Многие посоветовали девушке «доделать брови» и «подружиться с фиксирующим гелем для бровей».
Что ж, мы уже не раз видели Серену без мейка, но таких странных (мягко говоря) фото еще не было.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/serena-uilyams-shokirovala-podpischikov-brovyami/
Peopletalk: последние новости
Цвет настроения фиолетовый: Ольга Бузова опять сменила прическу Звезды, которые не бреют ноги Как Мальвина: почему голубые волосы – тренд предстоящего лета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции387
Запад предлагает России отказаться от земли и армии195
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе80
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом7
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину3
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
10:02
В Германии заподозрили Путина в «смене курса»
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение