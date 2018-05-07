Серена Уильямс шокировала подписчиков… бровями

Серена Уильямс (36) не из тех, кто скрывает свою личную жизнь. На прошлой неделе даже вышел документальный сериал о знаменитой теннисистке, где речь идет не только о профессиональных успехах, но и об одном из главных событий ее жизни — рождении дочери. Счастливая мама часто постит в своем Instagram забавные снимки малышки Олимпии.

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Но на одном из последних опубликованных фото в центре внимания оказался не ребенок и даже не сама Серена, а ее брови!

На звезду посыпались вопросы, почему ее брови выглядят так ужасно: «Что случилось с бровями?», «Кто-нибудь, соберите брови вместе», «У тебя слишком много денег, чтобы иметь такие брови». Многие посоветовали девушке «доделать брови» и «подружиться с фиксирующим гелем для бровей».

Что ж, мы уже не раз видели Серену без мейка, но таких странных (мягко говоря) фото еще не было.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/serena-uilyams-shokirovala-podpischikov-brovyami/