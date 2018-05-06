Контурная пластика носогубных складок

Носогубные складки портят внешность женщины и плохо влияют на настроение — мало кому приятно наблюдать угрюмое отражение в зеркале. На данный момент, лучшим среди существующих способов устранения этого эстетического дефекта, является метод безоперационной пластики. МедикФорум выяснил подробности этой процедуры.

Уколы гилауроновой кислоты

Контурная пластика носогубных складок — безболезненный и мгновенный процесс возвращения молодости лица. Суть процедуры состоит в том, что специалист с помощью инъекций заполняет впадины и складки кожи препаратами — филлерами. Сам процесс происходит под местной анестезией около тридцати минут, а результаты пластики видны сразу. Во многих препаратах содержится гиалуроновая кислота. Это вещество полностью безопасно для человека. Дело в том, что гиалуроновая кислота и так присутствует в организме, а инъекционное введение филлеров дополняет её и ускоряет метаболические процессы в коже. Среди распространенных филлеров наиболее популярными препаратами являются: «Teosyal», «Restylane», «Perlanе». Такие препараты не вызывают отеков и являются гипоаллергенными, так как не содержат животных белков. Однако эффект от применения данных препаратов не длителен — держится от шести месяцев до девяти месяцев. Стоимость процедуры колеблется от 10 000 рублей и выше.

Контурная пластика препаратом Раидес

Более долговременный эффект от контурной коррекции можно получить, применяя препарат «Radiesse». В отличие от препаратов, описанных выше, «Radiesse» состоит из смеси гидроксиапатита кальция и геля. Данный филлер также является биосовместимым продуктом, так как его состав аналогичен веществу, содержащемуся в костной ткани. Процедура коррекции проводится, как и в первом случае, с помощью инъекций. Препарат «Radiesse» и его аналоги обеспечивают более длительный косметический эффект. Согласно заявленным данным, препарат держится в организме около 15 месяцев. Стоимость препарата более высокая — от 23 000 рублей и выше. Вышеописанные способы коррекции являются самыми прогрессивными методами в борьбе за молодость лица. Они не только создают видимый косметический эффект, но и стимулируют естественные обменные процессы в коже. Вещества сами выводятся из организма, не требуя вмешательств. Существуют и другие методы коррекции носогубных складок. Однако описанные ниже процедуры должны выполняться специалистом непосредственно в клинике, да и результат будет зависеть от профессионализма хирурга.

Лифтинг лица