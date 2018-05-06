Домашние маски для красоты и молодости: рецепты и рекомендации

Мне так давно хотелось поговорить о чудесах природы, о том, сколько всего прекрасного существует на нашей земле для того, чтобы мы в любом возрасте могли выглядеть так, как нам этого хочется. И это не сказка, не миф. Мифом является убеждение в том, что к каждому должна прийти старость. Не должна она приходить, не должна! Вы просто поверьте. А напишу я обо всём в новой рубрике. Вы обязательно поймёте, в какой. МедикФорум собрал советы по использованию натуральных продуктов для создания масок.

Из чего можно сделать маску?

Просто начать хочется с самого простого, без сложностей. И самый быстрый способ преображения — это домашние средства, так как именно они дают мгновенные результаты. Здесь вы найдёте чудесные домашние рецепты для вашей красоты и молодости. Ведь нет ничего лучше для нашей кожи, чем натуральная домашняя косметика, приготовленная своими руками для себя любимой. Я думаю, никому из вас не надо говорить, что прелесть домашней маски в том, что в ней присутствуют только те компоненты, которые мы туда сами добавили, ничего лишнего. Ведь мы не враги себе. Не правда ли? Приготовление маски в домашних условиях не отнимает много времени.

Как готовить маску?

Да и сам процесс этот творческий и довольно приятный, особенно когда вдруг изобретается что-то новенькое. Мне доставляет удовольствие сочинить новый рецепт и применить его. Результаты всегда приводят меня в восторг. Я испробовала огромное количество домашних средств, приготовленных самостоятельно и знаю, что в каждом есть свои положительные качества. Прелесть их в том, что они всегда оправдывают ожидания и никогда не навредят. И это не только маски. Это различные отвары и настойки, помогающие в короткие сроки очистить кожу лица и придать ей здоровый, ухоженный вид, придать сияния нашим глазкам, разгладить морщинки. А между тем не забывайте, что наша кожа показывает нам, что внутри организма неполадки, возможно, это проблемы с кишечником или желудком. Возможно, вы даже знаете, в чём проблема. Не поленитесь и исправьте это. Обследуйте слабые места в своём организме, очистите его хотя бы с помощью абсорбентов и уже этим вы очень поможете своей коже. Потому что ведь всё вредное организм пытается вывести, в том числе и через кожу. Отсюда и прыщики и другие проблемы. А возможно в организме просто недостаток витаминов и микроэлементов. Но всё таки, есть средства, которые могут быстро помочь нашему лицу. И конечно, они натуральные.

Маска от шелушения

Если кожа вашего лица шелушится в зимний период от холода или от недостатка витаминов в организме, то приготовьте отварчик из самого женского цветка — ромашки. Вот рецепт: 1 ложку залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить и чудесный смягчающий тоник готов. Каждый вечер, после или даже вместо умывания, протирайте вашу кожу этим настоем, а по утрам — ледовыми кубиками, приготовленными из того же настоя. И очень скоро ваше лицо станет нежным и гладким. У меня эта процедура уже давно вошла в привычку. Тем более, что лёд творит и другие чудеса. А если вы считаете, что у вас жирная кожа, то просто замените ромашку на чистотел, например или на тысячелистник. Все травы сейчас есть в аптеке. Только чистотела нужно брать поменьше. 1/2 чайной ложечки на стакан кипятка. Ранее эксперты рассказали, как увеличить густоту шевелюры.