Ещё
Блонд, который смотрится «дорого»: 5 правил идеального окрашивания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блонд, который смотрится «дорого»: 5 правил идеального окрашивания 

Карельские вести 6 мая 2018
Фото: Карельские вести
Главная проблема всех девушек-блондинок — необходимость постоянно обновлять цвет, травмируя волос. Кроме того, вскоре после окрашивания появляется желтизна, которую все пытаются избежать. Мы решили узнать у стилиста Ксении Изумруд, как сделать так, чтобы блонд выглядел великолепно и не требовал постоянной коррекции.
1. Сделай шатуш
Многим девушкам не подходит плотный однотонный блонд: он создает заметный «эффект парика» и уже через 3 недели требует коррекции у корней. Кроме того, ровная граница между осветленными и натуральными волосами всегда выглядит неопрятно.
Сейчас в моде шатуш и балаяж — техники, которые позволят тебе быть блондинкой, но при этом не подкрашивать корни каждые две недели, травмируя волосы.
2. Мягкий переход между натуральными корнями и окрашенными волосами
Чтобы постоянно не обновлять цвет, важно один раз сделать правильное окрашивание. Если у тебя темные волосы, для начала их нужно осветлить, отступая от корней. Ключевая задача колориста — создать мягкий и гармоничный переход между твоими натуральными корнями и окрашенными волосами. В моде — эффект бликов и шевелюры, будто бы выгоревшей на солнце. Учти, что достичь такого результата дома практически невозможно — лучше и не пытаться. Найди проверенного мастера, который сделает первое идеально, а вот то, как цвет будет выглядеть в дальнейшем — зависит уже от тебя.
3. Делай экспресс-тонирование
Экспресс-тонирование — это салонная процедура, которая позволяет поддерживать цвет. На волосы наносится состав, который нужно подержать буквально 1−5 минут. Это позволяет убрать желтизну, придать волосам нужный оттенок. А главное — экспресс-тонирование безопасно для твоей шевелюры: в отличие от классического полного окрашивания оно не травмирует волосы, напротив, делает их более блестящими и «заполненными».
4. Мой голову по необходимости, а не каждый день
Если ты хочешь, чтобы окрашивание держалось действительно долго, то постарайся не мыть волосы ежедневно только ради укладки. Делай это лишь по необходимости!
5. Используй тонирующий шампунь
В магазинах профессиональной косметики продается множество оттеночных шампуней для блондинок. Например, с синим пигментом — против желтизны, или же теплые оттенки — карамельные, медовые… Использовать такой шампунь каждый раз не нужно, а только каждое третье мытье головы. Также используй тонирующие маски для волос — раз в неделю, не чаще.
Карельские вести: последние новости
Ламинирование ресниц: процедура, которая позволит тебе не краситься! Все наверх: 10 лучших стайлинг-средств для объема волос Cамая модная укладка лета: 5 шагов, чтобы самостоятельно заплести «рыбий хвост»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции389
Запад предлагает России отказаться от земли и армии212
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе81
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом8
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину4
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
10:02
В Германии заподозрили Путина в «смене курса»
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение