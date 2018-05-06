Блонд, который смотрится «дорого»: 5 правил идеального окрашивания

Главная проблема всех девушек-блондинок — необходимость постоянно обновлять цвет, травмируя волос. Кроме того, вскоре после окрашивания появляется желтизна, которую все пытаются избежать. Мы решили узнать у стилиста Ксении Изумруд, как сделать так, чтобы блонд выглядел великолепно и не требовал постоянной коррекции.

1. Сделай шатуш

Многим девушкам не подходит плотный однотонный блонд: он создает заметный «эффект парика» и уже через 3 недели требует коррекции у корней. Кроме того, ровная граница между осветленными и натуральными волосами всегда выглядит неопрятно.

Сейчас в моде шатуш и балаяж — техники, которые позволят тебе быть блондинкой, но при этом не подкрашивать корни каждые две недели, травмируя волосы.

2. Мягкий переход между натуральными корнями и окрашенными волосами

Чтобы постоянно не обновлять цвет, важно один раз сделать правильное окрашивание. Если у тебя темные волосы, для начала их нужно осветлить, отступая от корней. Ключевая задача колориста — создать мягкий и гармоничный переход между твоими натуральными корнями и окрашенными волосами. В моде — эффект бликов и шевелюры, будто бы выгоревшей на солнце. Учти, что достичь такого результата дома практически невозможно — лучше и не пытаться. Найди проверенного мастера, который сделает первое идеально, а вот то, как цвет будет выглядеть в дальнейшем — зависит уже от тебя.

3. Делай экспресс-тонирование

Экспресс-тонирование — это салонная процедура, которая позволяет поддерживать цвет. На волосы наносится состав, который нужно подержать буквально 1−5 минут. Это позволяет убрать желтизну, придать волосам нужный оттенок. А главное — экспресс-тонирование безопасно для твоей шевелюры: в отличие от классического полного окрашивания оно не травмирует волосы, напротив, делает их более блестящими и «заполненными».

4. Мой голову по необходимости, а не каждый день

Если ты хочешь, чтобы окрашивание держалось действительно долго, то постарайся не мыть волосы ежедневно только ради укладки. Делай это лишь по необходимости!

5. Используй тонирующий шампунь

В магазинах профессиональной косметики продается множество оттеночных шампуней для блондинок. Например, с синим пигментом — против желтизны, или же теплые оттенки — карамельные, медовые… Использовать такой шампунь каждый раз не нужно, а только каждое третье мытье головы. Также используй тонирующие маски для волос — раз в неделю, не чаще.