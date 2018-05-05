Кошачьи глаза или разные виды стрелок

Макияж глаз при помощи стрелок один из самых элегантных, но часто женщины сталкиваются с трудностями, как и чем их нарисовать, а также как подобрать именно те стрелки, которые преобразят лицо. МедикФорум собрал советы по созданию самых красивых стрелок.

Как правильно рисовать стрелки?

Стрелки на глазах можно нарисовать карандашом для глаз, жидкой подводкой, специальным маркерам, тенями. Жидкой подводкой, которая имеет тонкий аппликатор, можно нарисовать тонкие идеальные стрелки. Жидкой подводке необходимо дать высохнуть в течение минуты после нанесения. С помощью карандаша можно прорисовать стрелки не только вдоль, но и по самой слизистой глаза, а также закрасить межресничное пространство. С помощью данного лайфхака ресницы прибавят в объеме и будут выглядеть гуще. Благодаря теням, можно создать мягкий повседневный макияж. При таком способе нанесения необходимо использовать скошенную кисть, которую предварительно необходимо намочить. Толстые стрелки в стиле женщины-кошки можно нарисовать с помощью фломастера. Прежде чем приступать к макияжу глаз, необходимо определить какая форма глаз и какой именно тип стрелок ей подходит. Если глаза по форме миндалевидные, стрелка должна увеличиваться к внешнему уголку глаз. Если глаза опущены внешним уголком вниз, стрелки необходимо рисовать активные, явно стремящиеся вверх. При нависшем веке, стрелками необходимо заполнить всю поверхность подвижного века.

Какие бывают стрелки?

Стрелки бывают базовыми, с двумя хвостиками, половинчатыми, широкими. Также существует арабский вид стрелок. При таком типе подчеркивается не только верхнее веко, а также и нижнее. Обе линии соединяются во внутреннем уголке глаза линией вниз, во внешнем уголке глаза классическим хвостиком. Если стрелка, по отношению к размеру глаза, слишком активная, макияж необходимо дополнить накладными ресницами. Если глаза близко посажены друг к другу, им подойдет половинчатая стрелка. Она помогает визуально раздвинуть глаза. Внутренний уголок глаза следует подчеркнуть светлыми тенями или хайлайтером. Сама стрелка должна начинаться примерно от уровня зрачка при взгляде вперед. Также существует стрелка с двумя хвостиками. Двойной кончик делает внешнюю сторону глаза ярче и ресницы выглядят гуще. Классическую стрелку можно также дополнить песочными тенями для повседневного макияжа. В данном случае базовыми тенями будет подготовлен холст для стрелок и будут скрыты все недостатки века в виде вен и синевы. Если же хочется выполнить вечерний макияж с помощью стрелок, тут подойдут либо стрелки яркого цвета, либо контраст иссиня-черной стрелки и ярких теней. Ранее косметологи рассказали, как стоит рисовать стрелки.