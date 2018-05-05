Как нарисовать стрелки: 5 способов для самых неумелых

Классические стрелки, которые так идут практически любой девушке, — один из самых сложных в исполнении приемов, особенно если ты используешь жидкую подводку. Одно неверное движение руки — и все пропало! Специально для тех, кто никак не может справиться со стрелками, мы собрали 5 пошаговых инструкций — хотя бы одна из них наверняка тебе подойдет.

Не секрет, что каждая женщина рисует стрелки по‑своему. Кто-то начинает со вздернутого кончика, а кто-то вообще с середины века. Кто-то сначала рисует четкий контур, а уже потом его «закрашивает». Есть и умелицы, способные одним движением провести ровную стрелку. И, разумеется, на свете нет тех, кому не под силу с этой задачей справиться. Просто тебе, как художнику, нужно найти свой стиль. Способ № 1: Стрелка с синими тенями Прекрасный вариант для тех, кто не уверен, что сможет нарисовать идеально ровную стрелку — в любом случае ты покроешь ее тенями с эффектом растушевки, так что за четкость контура можно не переживать.

Нанеси на подвижное веко бежевые тени, а сверху добавь немого шиммера.

С помощью жидкой черной подводки проведи стрелку, желательно тонкую.

Используй синие блестящие тени — нанеси их на стрелку, пока подводка не высохла.

Добавь немного таких же теней на нижнее веко. Готово! Способ № 2: Рисуй стрелку в два слоя Самый простой способ нарисовать ровную стрелку — сначала провести линию совсем близко к ресницам, а затем сверху провести вторую линию.

Для начала подчеркни ресничный ряд жидкой подводкой. Затем начинай рисовать стрелку с самого кончика — отступи небольшое расстояние от внешнего уголка глаза. Чуть-чуть натяни веко, чтобы линия была ровной.

От «хвостика» нашей стрелки веди линию к середине, по-прежнему чуть-чуть натягивая веко.

Чем ближе к внутреннему уголку глаза, тем тоньше должна становиться стрелка и постепенно сходить на нет.

По желанию ты можешь выделить кайал черным карандашом.

Вот и все! Способ № 3: Сначала нарисуй контур стрелки Этот метод очень удобен, если ты не уверена в том, что рука не дрогнет и ты сможешь начертить линию одним непрерывным движением. Для исполнения его подойдет не жидкая подводка, а специальный фломастер или стик.

Сначала нарисуй тонкую стрелочку от внешнего угла глаза по направлению к брови — она должна смотреть вверх. Затем почти от середины глаза проведи еще одну тонкую линию и соедини с первой.

У тебя получился контур стрелки — осталось лишь закрасить свободное пространство. Это правда очень легко! Способ № 4: Нарисуй стрелку в несколько штрихов Если все остальные варианты создания стрелок не дали результата, то попробуй нарисовать ее несколькими отрывистыми штрихами.

Для начала выдели внешний уголок глаза и нижнее веко бежевыми тенями.

Начни рисовать стрелку от внутреннего уголка к середине века. Затем прервись и создай кончик стрелки отрывистым движением — от внешнего уголка глаза и чуть-чуть выходя за него.

Итак, у тебя получилось два штриха — соедини их вместе!

Чтобы стрелка была четкой, чуть-чуть натяни подвижное веко и проведи подводкой еще раз, вторым слоем. Способ № 5: Схитри! И наш последний совет для самых неумелых: если ровный кончик стрелки ну никак не получается, просто приклей кусочек скотча около внешнего уголка глаза и начинай творить. Пленка не даст лишней подводке растечься и стрелочка получится идеальной. Главное — не задевай скотчем ресницы, иначе беды не избежать!