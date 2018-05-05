SOS-средство: как кокосовое масло поможет твоей коже, волосам и телу 

Долой ножницы и выпрямитель С кокосовым маслом можно забыть о готовых кондиционерах для волос. Натуральные жирные кислоты прекрасно смягчают пряди и не требуют особой сноровки при использовании. Кокосовое масло нужно просто смешать с медом, нанести на волосы, обернуть их пленкой и укутать голову в полотенце. По истечении 40 минут просто смой этот состав обычным шампунем. Кокосовое масло еще и универсальный природный стайлинг — если нанести немного на ладони, а затем провести ими по волосам, то они перестанут электризоваться и будут послушно лежать. Регулярно наноси его на кончики, и тогда о нескончаемых салонных процедурах можно забыть, впрочем как и о сухих секущихся кончиках. Наконец-то им будет хватать питания! Теперь самый главный секрет для тех, у кого волосы завиваются от повышенной влажности. Нанеси немного масла на руки, а потом равномерными движениями — на волосы. Жиры создадут защитную пленку, которая не будет пропускать влагу. Только не увлекайся, иначе рискуешь получить эффект грязной головы. Тебя мучает перхоть? Не беда! Мы знаем, как тебе помочь. Во время мытья головы делай массаж с кокосовым маслом. Такой интенсивный уход за кожей головы избавит от перхоти и предотвратит ее повторное появление. Просто чудеса какие-то! Лицо, с которого можно воду пить Думаешь, что вернуть цвет и блеск тусклой коже лица могут только в дорогих салонах? А вот и нет. Смешай немного масла с пищевой содой (не бойся, она не разъест твою кожу, да и вообще это отличный натуральный скраб). Нанеси эту смесь на лицо мягкими круговыми движениями и смой теплой водой. Если заменишь соду медом, то получишь отличную увлажняющую маску с антибактериальным эффектом, держать ее на лице нужно около 15 минут. Кокосовое масло можно смело наносить на покраснения: оно обладает бактерицидными свойствами и создает защитный слой, что и помогает ему бороться даже с акне. Масло — прекрасная альтернатива дорогим антивозрастным кремам и сывороткам. Оно с таким же успехом минимизирует морщины и препятствует их появлению. Просто нанеси немного этого кокосового чуда на кожу — можно даже вокруг глаз — и легонько помассируй. А ты знаешь, что если смешать это масло с коричневым сахаром, то получится прекрасный скраб для губ? Или можно просто нанести каплю на губы — эффект увлажнения будет лучше любой гигиенички. Наверняка у тебя есть любимая помада, которая уже закончилась. Достань остатки из аппликатора, смешай с ними немного кокосового масла и получишь натуральный блеск для губ твоего любимого цвета! Звездные секреты И пусть невысокая стоимость этого масла тебя не смущает. Даже сама Джиджи Хадид, которая может позволить себе любую люксовую марку, покупает кокосовое масло в аптеке и пользуется исключительно им. Ее шикарные волосы — прямое подтверждение тому, что масло действительно работает. Модель просто смачивает сухие пряди кокосовым маслом, а затем собирает их в пучок. Через три часа она тщательно смывает его большим количеством воды. После процедуры лучше промыть волосы дважды, иначе они так и останутся жирными. Бархатная кожа Возможно, тебя давно беспокоит жесткая кутикула, которая слишком быстро отрастает и выглядит неопрятно? Тогда кокосовое масло твое спасение. Достаточно просто втереть его в область вокруг ногтевых пластин, чтобы ощущение сухости и шелушения покинули тебя навсегда. Главное — не забудь повторять эту процедуру хотя бы раз в день. Кокосовое масло прекрасно впитывается, так что ощущения жирных рук точно не будет. Что может быть приятнее, чем скрабирование тела? Несколько капель кокосового масла, щепотка соли или горсточка коричневого сахара и немного эфирного масла для запаха — идеальный домашний скраб готов. Но если заморачиваться с подобной готовкой лень, то просто налей масло в воду, когда будешь принимать ванну. Суперинтенсивного увлажнения, конечно, не будет, но сладковатый запах и приятная на ощупь кожа тебе гарантированы. Альтернативное использование Если тебе надоело травмировать кожу при снятии макияжа, то просто нанеси на нее кокосовое масло и оставь на пять минут. Легкое движение салфеткой, и даже водостойкая тушь сдастся без боя. Кокосовое масло побеждает и нежелательные волоски. Поэтому если вдруг у тебя закончился крем для бритья, то попробуй наше sos-средство. Оно обеспечит превосходное скольжение лезвий и быстро увлажнит травмированную кожу. Скоро лето, пора путешествий и отдыха в жарких странах, туда-то мы и советуем захватить бутылек с волшебным эликсиром. Если вдруг обгоришь, то скорее нанеси его на покрасневшие участки кожи — раздражение моментально пройдет. В качестве приятного бонуса кокосовое масло еще и избавит от шелушения кожи после загара. В общем, это средство настолько универсально, что должно быть в каждой косметичке! Один только запах чего стоит, поэтому мы сделали для тебя еще и подборку бьюти-продуктов с ароматом кокоса. 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