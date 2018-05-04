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Алекс Контье — что нужно знать об укладках в отпуске
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Алекс Контье — что нужно знать об укладках в отпуске 

BeautyHack.ru 4 мая 2018
Фото: BeautyHack.ru
Как быстро сделать удобную и естественную укладку в отпуске? Какие средства спасут волосы от солнца и морской воды? Рассказывает Алекс Контье, владелец сети французских салонов красоты в Москве Kontier Paris Coiffure.
В отпуске обязательно нужно позволять себе немного небрежности. Этого можно добиться с помощью текстурирующей пудры и солевого спрея. Мои фавориты — пудра Volume Powder, Kontier Professional и солевой спрей Session Label Salt Spray, OSIS+.
Пудру наношу на прикорневую зону волос, приподнимая пряди руками. Небольшого количества пудры хватит для объема на целый день.
Солевой спрей, наоборот, наносится на длину — на влажные, хорошо подсушенные полотенцем волосы или же на сухие. В обоих случаях волосы нужно «помять» руками. Я не советую налегать на стайлинговые средства — в отпуске легкость должна быть во всем, в том числе и в укладках.
Делайте жгуты. Разделите всю массу волос на три части — от лба к затылку. Волосы по бокам скрутите внутрь до кончиков, накрутите у основания и закрепите шпильками на затылке. То же самое сделайте со средней прядью. Укладку можно закрепить солевым спреем.
Еще один вариант для отпуска — объемный хвост. Отделите теменную зону, остальные волосы закрепите в хвост резинкой. На прикорневую зону нанесите пудру, слегка начешите волосы у основания (особенно у лба), накрутите их вокруг основания хвоста и закрепите шпилькой. Укладку зафиксируйте солевым спреем.
Быстро придать волосам ухоженный вид поможет спрей на масляной основе — волосы будут сиять на солнце! Рекомендую спрей BC Oil Miracle Oil Mist, Schwarzkopf Professional. Это легкая вуаль с эффектом естественного блеска, который подчеркивает подвижность волос. Распыляйте на сухие волосы — в укладке или на распущенные.
Каждый раз перед выходом на улицу в солнечную погоду наносите на волосы спреи с фактором SPF. После купания в море или бассейне голову нужно мыть глубоко очищающим шампунем — он удаляет солевые частицы, которые высушивают волосы.
Пользуйтесь масками. Маску нужно наносить на подсушенные полотенцем чистые волосы, аккуратно ее втирая. Советую выдерживать ее на волосах не меньше 20 минут.
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