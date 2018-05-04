Правильный уход за волосами: советы по мытью и окраске

Внешний вид волос играет важную роль в создании образа любого человека. Он может, как располагать, так и отталкивать самого хозяина, так и окружающих. Поэтому средствам по уходу за волосами уделяют особое внимание, так как они способны не только придать волосам приятный внешний вид, но и вернуть им здоровье и жизненную энергию. МедикФорум собрал советы по уходу за волосами.

Шампуни для волос

Самым распространённым средством по уходу за волосами являются шампуни, которые разделены на несколько групп по типу волос. Обычно на флаконе с шампунем производитель указывает, для какого типа волос предназначен данный шампунь: для нормальных, жирных, сухих или комбинированных. Каждый из этих шампуней отличается своим составом и свойствами. Необходимо знать также, что через определённое время тип волос у человека может измениться. Сухие волосы могут стать нормальными или даже жирными. Это происходит из-за гормональных изменений в организме в период беременности, изменения вида питания, природных условий и т. д. Шампуни выпускаются для тонких, ломких и окрашенных волос. Также есть специальные шампуни от перхоти, которые тоже разделены по типу волос.

Дополнительные средства для волос

В комплексе по уходу за волосами могут использоваться также кондиционеры, бальзамы, маски, воск, гели и другие средства для волос. Все эти средства предназначены для придания волосам природного блеска и оздоровления их.

Каждое средство имеет своё назначение и свойства

Большинство средств по уходу за волосами имеют укрепляющий и оздоровляющий эффект, то есть в их состав входят питательный элементы природного и синтетического происхождения. К природным элементам можно отнести различные растительные экстракты и масла, а также минералы, витамины и микроэлементы, которые содержатся в них. Также достижения определённого эффекта в уходе за волосами производители косметических средств могут добавлять в состав различные добавки, например, антиоксиданты, которые защищают волосы от вредного внешнего воздействия.

Окраска волос

В жизни любой женщины наступает момент, когда она задумывается о краске для волос. Это необходимо для того, чтобы скрыть появившуюся седину или изменить свой образ. Краски для волос бывают разные, и выбирать их нужно по типу волос и личным предпочтениям. Кто-то предпочитает стойкую краску для волос, а кому-то нравится крем-краска для волос. Это различные красящие средства для волос, которые имеют разный состав, срок действия и конечный эффект. Кроме этого современные краски для волос содержат также питающие и укрепляющие компоненты, что придаёт волосам природный оттенок и здоровый внешний вид. Ранее эксперты рассказали, что женщины тратят на уход за волосами 240 часов в год.