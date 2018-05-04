Четыре природных средства против ранней седины

Эти проверенные временем рецепты помогают замедлить поседение волос, а также делают кудри мягче и эластичнее.

Рецепты

1. Эфирное масло. Смешать эфироль кунжута (70 мл) с маслом тимьяна (40 мл). Хорошо взболтать и оставить настаиваться в прохладном месте на месяц. Смесь втирать в волосы через день и держать 15 минут. Курс процедур — 27–28 суток.

При каждом мытье головы добавляйте в обычный шампунь эфироль розмарина либо лаванды (из расчета на каждую столовую ложку средства для мытья волос — 2–3 капли масла).

2. Пыльца. В косметическое масло жожоба (4 ст. л.) вмешайте 1 чайную ложку пчелиной пыльцы. Смесь тщательно перемешайте и нанесите на влажные волосы. Спустя 20 минут остатки смойте. Применяйте маску каждые 2 дня на протяжении 17–21 суток.

3. Красный стручковый перец. Шесть сухих стручков залить чистым спиртом либо водкой (0,5 л). Массу втирать в корни 2–3 раза еженедельно перед мытьем. Курс процедур 14–16 дней.

4. Соль. В борьбе с сединой помогает соляное скрабирование. Йодированную соль (1 ст. л.) размешать в свежей заварке черного чая. Масса втирается в волосы 2–3 раза в неделю. Курс процедур 23–25 дней.

Важно!

Перед тем как наносить новое средство на голову, проверьте его на аллергическую реакцию на участке кожи руки.

Профилактика

Как предотвратить обесцвечивание волос? Соблюдайте советы даже при отличном здоровье! Тогда можно заставить волосы долгое время сохранять природный окрас и не волноваться о проблеме.

1. Еда Включите в ежедневный рацион продукты, богатые белком. Это рыба, бобовые, орехи. Не игнорируйте натуральные овощи и фрукты.

2. Витамины

Подбирайте препараты с содержанием витаминной группы В и включением полезных для выработки меланоцитов железа, меди и цинка.

3. Врач

Проходите регулярное ежегодное обследование в профилактических целях у эндокринолога и трихолога.

4. Нервы

Научитесь справляться со стрессами и волнениями! Помогут поддерживать душевное равновесие занятия спортом, хороший сон и ежедневные прогулки. Снимать напряжение лучше натуральными препаратами (валериана, пустырник).

5. Уход

Внимательно относитесь к здоровью локонов, которые растут! Не жалейте времени на полноценный уход за ними, освойте питательные, витаминизированные маски. Поменьше травмируйте прядки горячими приборами (фен, плойка, утюжок).

Ученые выяснили, почему стресс делает волосы седыми

Седина способна предательски выдать возраст, тщательно скрываемый многими женщинами. Чтобы преждевременное посеребрение не превратилось в головную боль и не стало предметом волнений и расстройств, в первую очередь выясните причину! И займитесь оздоровлением организма. Только комплексный, грамотный подход способен помочь в такой нелегкой проблеме.

Красоты вашим волосам!