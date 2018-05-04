Light my fire: вся правда о волшебных средствах, разжигающих страсть

Разнообразить интимную жизнь и получать максимальное удовольствие помогут специальные гели и кремы. Как это возможно? Рассказываем простым языком.

Кадр из фильма «Ускользающая красота»

Еще в Древней Греции , Индии и Китае знали, что некоторые растения — афродизиаки и оказывают возбуждающий эффект. В те времена их употребляли в пищу, а сегодня добавляют в специальные кремы, гели и спреи.

Такие средства наносятся на половые органы (твои или ее — в зависимости от инструкции) и через несколько минут пробуждают чувствительные зоны, добавляя острые ощущения и новые оттенки.

Что в составе этих волшебных средств?

Афродизиаки

Дамиана (тёрнера раскидистая), пальма сереноа, мака перуанская, горянка, трибулус, бутеа суперба и женьшень. Эти загадочные названия часто можно увидеть на тюбиках. Давным-давно майя, ацтеки и создатели Камасутры обнаружили их удивительные свойства. Отмечается, что эти растения усиливают влечение и даже лечат половые дисфункции. Афродизиаки в составе лубриканта обостряют ощущения и делают кульминацию более яркой.

Растительные масла

Миндальное, апельсиновое, кокосовое, кунжутное, масло виноградной косточки и мяты дают согревающий эффект и улучшают кровообращение в месте нанесения. В интимных средствах масла содержатся в переработанном виде: как отмечают врачи, использование чистых масел во время полового акта вредит женской микрофлоре и категорически не рекомендуется.

L-аргинин

Эта аминокислота расслабляет женские интимные мышцы и одновременно усиливает кровообращение.

Кадр из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Как они действуют, какого эффекта ждать?

Эффект напоминает состояние естественного физиологического возбуждения. А его степень и конечный результат уже зависят от восприимчивости конкретного человека.

Конечно, возбуждающие средства, будь то крем, гель или спрей, не сотворят чуда — если между партнерами не возникает влечения в принципе, его не стоит ждать и со вспомогательными ингредиентами. Тем не менее интимные средства являются приятным дополнением, способными усилить ощущения. Людям с низкой чувствительностью они помогут возбудиться быстрее.

Крем, гель или спрей: что лучше?

У лубрикантов гелевая консистенция. Он не только усиливает желание, но и облегчает проникновение, дает скольжение, словно на наточенных коньках по свежезалитому катку.

Крем содержит больше масел, он густой и быстро впитывается. Спрей тоже быстро впитывается, а еще его удобно наносить (это можно делать одной рукой).

Основополагающая разница в том, что гель дает дополнительное скольжение, а крем и спрей — нет. Однако если хочется повысить влажность, одновременно со специальным средством можно использовать любой другой лубрикант.

Как правильно наносить возбуждающие средства для мужчин и женщин? Использовать их нужно непосредственно перед половым актом или мастурбацией. Мужские средства наносятся на пенис и иногда мошонку. Женские — на половые губы и клитор. В обоих случаях прилив крови помогает усилить их чувствительность. Кстати, существуют и универсальные для обоих партнеров средства.

Если ты используешь их одновременно с обычным лубрикантом, сначала подожди действия возбуждающего средства. Иначе одно разбавит другое, и ты ничего не почувствуешь.

Обрати внимание на совместимость содержимого флакончика с материалом презервативов или игрушек, которыми ты пользуешься. С кондомом не совместимы масляные смазки, а для силиконовых девайсов подойдут только лубриканты на водной основе.

Когда их не используют?

На поврежденной слизистой, при нарушенной микрофлоре и молочнице у партнерши. Они могут вызывать дискомфорт и сильное жжение. Если такое все же случилось, промойте кожу прохладной водой.

Если ты или партнерша перенесли генитальный герпес, не приобретайте продукцию с L-аргинином. Аминокислота способна вызвать рецидив заболевания.

Также нельзя использовать просроченные продукты. Время хранения ограничено, поэтому внимательно читай информацию на упаковке.

Не забудь изучить состав, если у тебя склонность к аллергии. Часто такие средства содержат натуральные компоненты, не подходящие аллергикам.

В специальных магазинах для взрослых можно найти десятки разнообразных возбуждающих гелей и кремов, что делает выбор нелегким. Если теряешься, проконсультируйся со специалистом и приобрети тестер. Чтобы не щипало, не жгло и не чесалось, а только разжигало страсть. Удачных экспериментов!