Они иные: 10 необычных шампуней

Твердые и маслянистые, эксфолианты, кремы для мытья головы. Редакторы BeautyHack советуют средства, которые заменят обычные шампуни.

Шампунь-эксфолиант «Детокс» The Cleanse Clarifying Shampoo, Oribe

Средство и по упаковке, и по текстуре больше всего похоже на мусс для укладки. На деле это очищающий детокс-шампунь темно-серого цвета: пара нажатий на дозатор — и нужное количество средства для длинных волос у вас в ладони. Нанесите его на кожу головы и по всей длине массажными движениями, тщательно вспеньте, а затем смойте. Очищает до скрипа — его слышишь уже после первого раза, так что повторно мыть голову не обязательно. Рекомендую этот шампунь после тяжелых укладок с большим количеством стайлинговых средств — очищает на «раз-два» (у меня были локоны, скрученные в пучок и «приправленные» огромным количеством лака, но после шампуня каждая прядь на ощупь вновь стала мягкой, расчесываться было легко).

При контакте с водой текстура мусса преобразуется в кремообразную обильную пену. Приятный бонус — богатый состав ухаживающих компонентов: уникальный комплекс Oribe Signature (экстракты арбуза, личи и цветка эдельвейса), вулканический пепел (работает как эксфолиант) и экстракты морских водорослей, зеленого чая и папайи. Обычно мою голову каждый день, но после этого шампуня уже вторые сутки подходят к концу, а волосы по-прежнему чистые и мягкие.

Цена: 3370 руб.

Твердый шампунь «Новинка», Lush

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

До Lush я ни разу не пробовала твердые шампуни. Эта затея казалась неудобной (люблю флаконы с внушительными помпами) и неэкономичной. На самом деле все куда проще, чем кажется. «Кругляша», напоминающего пирожное макарон, хватает на 4-5 применений, даже при неоднократном нанесении шампуня за один раз. Он очень хорошо пенится (прямо, как пена для ванн) — в составе есть лаурилсульфат натрия. Если предыдущий факт вас не смущает, то скажу также, что очищает средство на «ура!».

После применения волосы как будто скрипят, но кожа головы не пересушена.

Я использую его один раз в неделю (хотя производитель говорит, что оно подходит и для ежедневного мытья), затем кладу на сухую подставку, чтобы шампунь подсох и убираю обратно в упаковку. Это очень удобно, если вы путешествуете с ручной кладью, например, и берете с собой только свой собственный шампунь. У средства от Lush очень терпкий, пряный аромат. Все благодаря парфюмерной композиции, состоящей из крапивы, розмарина, гвоздики и корицы.

Цена: 570 руб.

Крем для мытья волос Low Shampoo, Yves Rocher

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Средство очень простое в использовании. Но если вас смущает слово «крем» в названии, на официальном сайте Yves Rocher есть пошаговая инструкция, как его использовать. Кратко: наносите на влажные волосы по длине, делаете легкий массаж и смываете. Крем не пенится (в составе нет сульфатов, а заодно силиконов и парабенов), но легко распределяется по волосам (я наношу большую часть на кожу головы, а потом распределяю по длине). Средство дает деликатное очищение, не до скрипа, но пряди после него мягкие и не пушатся (подойдет окрашенным волосам!). Из минусов — быстрый расход (объем — 200 мл), поэтому советую приноровиться сразу и не использовать много крема. Это никак не повлияет на результат, а может и утяжелить тонкие пряди.

Думаю взять с собой крем в отпуск, и на это есть три причины: небольшой флакон, легкое очищение (волосам и так достанется летом) и аромат цветущих деревьев.

Цена: 380 руб.

Ревитализирующий шампунь с экстрактом помидора, Vegetable Beauty

Можно ли чем-то удивить бьюти-редактора? Оказывается, можно — шампунь бренда Vegetable Beauty прямое тому доказательство. Органическое средство без минеральных масел, силиконов, сульфатов и парабенов в составе отлично пенится и прекрасно очищает кожу головы. Консистенция легкая и слегка водянистая, но при этом для образования пены нужна всего капля.

У него умопомрачительный запах натуральных трав — ни единой « химической» нотки. Основные действующие ингредиенты в составе: экстракт томата, бамбука и женьшеня. Средство работает отлично даже без кондиционера — придает блеск по всей длине. За две недели использования пропало шелушение кожи головы, волосы стали более послушными и гладкими. Отдельное «спасибо» за объем у корней — шампунь решил мою основную проблему.

Цена: 1165 руб.

Крем-шампунь с экстрактами цветов Creme aux Fleurs, Leonor Greyl

В шампуне от любимой марки многих голливудских звезд ( Диана Крюгер Лили-Роуз Депп — одни из них) необычна не сама форма, а скорее содержание. Только представьте: средство можно использовать как шампунь, маску, несмываемый уход для кончиков волос и даже добавлять в краску для смягчающего эффекта. Густой крем зеленого цвета не создаст пышную пенную шапку на голове — к этому нужно быть готовой. Средство наносится только на кожу, но при этом тщательно очищает и скальп, и сами волосы, будто вытягивая из них все загрязнения. Понравится тем, кто хочет перейти на натуральные шампуни и находится в вечном поиске идеального средства для чувствительной кожи головы.

Состав — выше всех похвал: шалфей и ромашка предотвращают зуд и раздражения, растения богатые серой питают, а экстракты водорослей распутывают волосы. Среди ингредиентов есть и коллаген, именно благодаря ему волосы после мытья, как в рекламе — блестящие, послушные и эластичные.

Цена: 3307 руб.

Очищающий мусс-кондиционер ANALOG Analog Cleansing Foam Conditioner Reviews, R+Co Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Обычно я мою голову стандартным способом: сначала шампунь, потом кондиционер. Но иногда использую кондиционер для ко-вошинга. Моим волосам такой способ очищения подходит, но есть один минус: долго наносить средство — кондиционеры не пенятся. Похоже, все кроме мусса от R+Co. Внешне он напоминает пену для бритья, легко наносится и с первого раза очищает волосы, слегка утяжеляя и уплотняя их. У меня легкие пушистые волосы, и такой эффект не делает их хуже. При этом время мытья головы уменьшается вдвое. Очень удобно, если постоянно куда-то спешишь.

Цена: 1915 руб.

Шампунь-мыло Nairian

Мы в BeautyHack продолжаем открывать для себя средства от первого эко-бренда из Армении Nairian (вот тут моя коллега тестировала отличный тонер).

Твердый шампунь создан на основе легких эфирных масел и успокаивающих экстрактов: виноградных косточек, жожоба, крапивы, календулы, мяты. Последний отвечает за аромат — мятный, очень мягкий и деликатный.

Я довольна шампунем — он значительно уменьшает жирность кожи головы, освежает и дольше сохраняет волосы свежими (обычно я мою голову каждый день, но мечтаю делать это значительно реже). Тем, кто будет пробовать твердый шампунь впервые, расскажу, как это правильно делать. Берете невероятно пахнущий «кирпичик», намыливаете его в ладонях до образования пены и наносите ее на волосы и кожу головы массирующими движениями.

Расход у средства средний, но для удобства советую обзавестись небольшой мыльницей или кейсом для таких продуктов. Шампунь точно не на один раз!

Цена: 690 руб.

Шампунь-уход Elseve Low Shampoo «Роскошь 6 масел», L'Oreal

Тестировала ассистент редакции Аня Хоботова

Серию восстанавливающих шампуней «Эксперт цвета», «Полное восстановление» и, мой, «Роскошь 6 масел» представляет Ирина Шейк — веский аргумент, чтобы попробовать средство.

В шампуне нет сульфатов, силиконов, но акцент сделан на другое — на шесть масел (кокосовое, соевое, подсолнечника и т.д.). Производитель советует использовать этот шампунь без кондиционера и масок — он не пенится и имеет густую кремовую текстуру.

Недавнее осветление дало свои плоды — мои волосы нужно восстанавливать, поэтому шампунь L'Oreal переместился в первые ряды в ванной. Понятно, что средство не вылечит пряди, но эффект после мытья мне нравится — кутикула не приподнимается, волосы гладкие, и есть заметный блеск. Советую как sos-средство, когда нет времени на многоступенчатый уход.

Цена: 470 руб.

Укрепляющий шампунь-масло «Тройное восстановление», Garnier Fructis

Тестировала ассистент редакции Аня Хоботова

В серии Garnier Fructis 29 продуктов, и все — для восстановления и укрепления волос (от шампуней до масел). Хотите средство для самых ленивых? Обращайте внимание на двойное название — например, шампунь-масло.

Основные компоненты средства обещают прямо-таки идеальные волосы: масла ши, макадамии, жожоба и миндаля, 3-глицерид, создающий защитный барьер на поверхности волоса и сохраняющий питание на 48 часов. В итоге у вас в руках — достойный бюджетный вариант, который выручит если нет времени вытягивать волосы брашингом после мытья. Мои пористые с ним стали послушнее и легко расчесываются.

Цена: 140 руб.

MarulaOil Light Rare Oil Volumizing Shampoo, Paul Mitchell

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Линия MarulaOil Light — новейшая звезда профессиональной парикмахерской марки Paul Mitchell. Коллекция предназначена для тонких волос, поэтому у всех средств максимально легкие и бережные формулы, которые тем не менее дают реальные результаты. Шампунь из этой линейки получился очень жидким, почти как вода с добавлением масла, но при этом очищает он идеально — так утверждает Риана Капри, работающая с Селеной Гомес, и я. Но главная его задача — объем! У меня длинные густые волосы, и невероятно важно, чтобы объем держался целый день и желательно без вспомогательных средств. Paul Mitchell с этим справляется!

Цена: около 1650 руб.