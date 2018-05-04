Вопрос ребром: правда, что вся химия в косметике вредна?

Да, трехступенчатые химические названия в списке ингредиентов действительно способны внушить нам серьезные сомнения. Но вместо того, чтобы варить дома крем из сбора трав, лучше проконсультироваться со специалистом насчет состава косметического средства. Идти в химическую лабораторию совсем не обязательно — достаточно захватить с собой баночку любимого крема на следующий прием к косметологу. Чтобы раз и навсегда развеять страхи о том, что вся химия в косметике вредна и отговорить вас химичить дома, мы обратились к тому, кто знает о ней до неприличия много — представителю подразделения косметического сырья BASF Екатерине Русиновой.

ХОТЕЛА КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА

К сожалению, стоит признать, что встречаются недобросовестные производители, которые подрывают доверие ко всей косметической индустрии. Поэтому некоторые энтузиасты предпочитают делать косметику самостоятельно, и это не шутка. Вопрос лишь в том, насколько эффективны попытки минимизировать риски для здоровья и красоты при «производстве» косметики на дому.

Зачастую при создании косметических средств в домашних условиях, вы используете те же ингредиенты, что и крупные производители. Единственное отличие — вы будете их закупать в мелкой фасовке, что скажется на итоговой цене hand-made продукта, который в перерасчете на коммерческое производство будет стоить «космических» денег. Производитель косметических средств заплатит в десятки раз меньше за компоненты крема или шампуня в силу объемов производства. Однако стоимость ингредиентов здесь не самый главный повод для опасений.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

К сожалению, мы очень заблуждаемся, думая, что у себя дома полностью контролируем процесс производства. Например, полностью отсутствует такой параметр, как микробиологический контроль используемого сырья: часто используемые в домашнем производстве ингредиенты (тот же самый яичный желток или дрожжи) вряд ли проверяются по этому показателю. Более того, в домашних условиях мы скорее всего забудем про такие необходимые процессы, как водоподготовка и водоочистка, вследствие чего риск микробиологических загрязнений становится гораздо выше. Также дома очень сложно проконтролировать такие параметры, как уровень рH, вязкость и плотность, которые влияют на весь процесс.

НО ВЕДЬ ЕСЛИ НАТУРАЛЬНО, ЭТО ЖЕ НЕ АЛЛЕРГЕННО

Конечно, в любом продукте важна его уникальность. При производстве домашней косметики за это чаще всего выступают эфирные масла, которые являются сильнейшими аллергенами. Запомните: аллергию способны вызвать любые ингредиенты — как синтетического, так и натурального происхождения.

ТАК КОМУ ДОВЕРЯТЬ?

Если мы все-таки говорим о соответствии всем требованиям, то производители косметических средств проводят обязательную водоподготовку и водоочистку, проверку сырья, контроль промежуточных показателей, например, температурного режима и pH косметического продукта. Также обязателен контроль качества продукта, к примеру, тесты на стабильность, на микробиологию, на токсикологию.

ВНИМАНИЕ НА СОСТАВ

Состав выбранного средства изучить действительно стоит. Если в ингредиентах указан BHT (Butylhydroxytoluol), то рецептура со временем при хранении может пожелтеть, но больше стоит задуматься об экотоксических характеристиках. Также среди популярных косметических ингредиентов встречается октокрилен (Octocrylene) — самый частый аллерген в солнцезащитной косметике, который не соответствует экологическим маркировкам и исключен в ЕС для применения на чувствительной коже.

А вот для улучшения стабильности косметического средства, например, используют гидроксициннаматы. Такие элементы не оказывают раздражающего действия, не способствуют пожелтению рецептуры и обладают хорошими токсическими и экотоксическими характеристиками. Более того, гидроксициннаматы куда эффективнее, чем BHT (Butylhydroxytoluol).

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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КОНСЕРВАНТЫ ТАК ВРЕДНЫ?

Многие с предубеждением относятся к наличию консервантов в составе косметики, хотя на деле нужно быть начеку как раз с косметикой без консервантов — ведь это благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Сразу отметим, что косметические средства без консервантов встречаются, но они требуют специальной упаковки, исключающей попадание воздуха и строгого микробиологического контроля производства.

Кстати, популярные консерванты — «великие и ужасные» парабены — тщательно изучены научным комитетом Европейской комиссии по безопасности потребителей. К примеру, метил-, пропилпарабены признаны безопасными и разрешены к использованию в эффективной дозировке. Но при изучении состава заветной баночки стоит отнестись очень внимательно к такому элементу, как метилизотиазолинон: он разрешен только в смываемой продукции (в дозировке до 0,0015%), так как способен вызывать аллергические реакции в более высоких дозировках.

ВЫВОД

Бояться химических ингредиентов в составе косметики точно не стоит. В большинстве своем они не только безвредны, но и более эффективны. Отталкиваться нужно от индивидуальных особенностей и наличия противопоказаний. Как говорится, все должно быть в меру, а за техническими процессами нужен строгий контроль.