Ещё
Парикмахер поджег волосы на радость клиенту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парикмахер поджег волосы на радость клиенту 

Lenta.ru 4 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Основатель парикмахерской Kapsalon в Голландии Кадир Демирель (Kadir Demirel) показал, как делает клиенту «стрижку» воспламеняющимся спреем вместо ножниц. Об этом сообщает Metro.
На видео, опубликованном в интернете, мастер поджигает волосы на голове мужчины, а затем тушит их водой и делает укладку расческой. Процедура проводится несколько раз, пока прическа не приобретает нужную форму.
По словам 39-летнего Демиреля, он обучился этой технике на мастер-классе в Турции. «Раньше таким способом избавлялись от вшей, потому что специальных средств еще не было. Кроме того, огонь использовали для укладки и разглаживания волос, ведь фен в то время еще тоже не изобрели, — рассказал он, — Я использую огонь, чтобы укладывать непослушные волосы и сжигать секущиеся кончики. Здоровым волосам это никак не вредит».
Демирель добавил, что огонь не пугает его клиентов, среди которых есть и дети, потому что они доверяют его мастерству.
В декабре 2017 года парикмахер Марио Хвала из сербского города Нови-Сад сделал на затылке одного из клиентов художественную стрижку в виде портрета президента России Владимира Путина. Видеозапись, сделанную в салоне, опубликовал в своем YouTube-канале пользователь Dmitry Lane.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции392
Запад предлагает России отказаться от земли и армии221
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе81
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом10
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину5
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение