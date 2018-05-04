Как спасти волосы в межсезонье

О внешних причинах, из-за которых начинается сезонное выпадение волос, большинству известно — это перепады температуры, неверный подбор головных уборов и неправильный уход. Внутренних причин гораздо больше.

Анемия. Вегетарианцы и любительницы жестких диет часто испытывают дефицит железа Это приводит к кислородному голоданию, из-за чего волосы начнут выпадать или перестанут расти.

Авитаминоз. Одна из распространенных причин потери волос весной.

Депрессия. Она может появиться из-за недостатка солнечного света (дефицита витамина D). Это приводит к усталости, плохому настроению и замедлению обмена веществ.

Изменение гормонального фона. Весной выработка неко-торых гормонов усиливается. Гормональный статус может измениться из-за стрессов, пере-мены часовых поясов, нового рациона.

Обострение хронических заболеваний. В это время года обостряются хронические заболевания печени, почек, щитовидной и поджелудочной желез, желудка и кишечника.

— Даже у здоровых людей весной волосы могут выпадать более активно. Они могут стать сухими, ломкими, начать сечься, истончаться. Особенно если не так давно человек перенес простуду, вирусную инфекцию, обострение хронического заболевания. Химические завивки, окрашивание тоже вносят свою лепту. Плюс многие хотят похудеть и садятся на жесткие диеты. Чтобы волосы получали все необходимое, в рационе должны присутствовать темное мясо, петрушка, белые бобы, желтки, жирная рыба, сливочное масло. Нужно выяснить, достаточно ли цинка и железа, витамина D, витаминов группы B, биотина. Как только волосы начали выпадать, нужно обратиться к врачу. Некоторым пациентам нужно пройти ряд исследований. Как правило, это трихоскопия, биохимический анализ волос, анализы крови. Достаточно часто пациент с выпадением волос параллельно проходит лечение и у трихолога, и у эндокринолога, и у гастроэнтеролога. Самостоятельно решать этот вопрос не только бессмысленно, но и опасно. Можно пропустить серьезное заболевание и дать ему время на развитие. Никакие домашние рецепты, самостоятельно подобранные шампуни и маски не смогут решить эту проблему. Напротив, мы часто потом вынуждены лечить осложнения после самолечения. Классический пример — ожоги кожи головы после домашних масок и компрессов или запущенная алопеция. Помните: волосы — это зеркало здоровья.