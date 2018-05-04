Удаление мешков под глазами лазером: показания и рекоменадции

Мешки под глазами часто появляются даже у молодых людей, придавая лицу усталый и изможденный вид. Спасти от него может лазерное удаление мешков под глазами. МедикФорум выяснил подробности проведения такой процедуры.

Причины возникновения этих косметических дефектов

неправильный режим дня;

употребление в пищу много соли и острых блюд;

недосыпание;

хроническая усталость;

стрессы, депрессии;

использование некачественных косметических средств для ухода за кожей вокруг глаз;

алкоголь, курение.

Также мешки могут появляться вследствие особенностей строения кожи, например, при очень тонкой мембране между подкожной клетчаткой и кожей век. Для избавления от мешков используют самые разные методы, начиная от испытанных домашних средств и заканчивая современными аппаратными методиками. И если на начальных этапах вполне возможно убрать некрасивые мешки при помощи масок, кремов и массажа, то при слишком явных проблемах лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов-врачей.

Как бороться с мешками под глазами?

Сегодня наряду с инъекционными методами избавления от мешков большой популярностью пользуется аппаратная методика и в частности, лазерные технологии. Как известно, луч лазера — это действительно уникальный инструмент, которым можно выполнять самые сложные операции. При помощи лазерной технологии стали возможны процедуры в самых чувствительных и труднодоступных участках организма пациента, при этом результат получается очень высоким.

Удаление мешков под глазами лазером

процедура отличается коротким временем проведения, не требует помещения пациента в стационар; отсутствуют болевые ощущения, а это значит, что не нужна общая анестезия; лазерный луч отличается особой точностью, оказывая воздействие только на участки с патологией и не затрагивая здоровые ткани; нет кровотечений; короткий реабилитационный период; высокая эффективность метода. Лазер воздействует на достаточно большую глубину, при этом не повреждает кожу. Луч строго определенной длины и мощности устраняет жировые клетки под глазами, разглаживая кожу, делая ее эластичной и ровной. Обычно для достижения хорошего результата достаточно одной процедуры, но при необходимости врач может назначить и повторный сеанс, здесь все зависит от конкретных особенностей организма пациента. Стоимость операции по удалению мешков под глазами лазером вполне демократичная, так что при необходимости люди с самыми разными доходами могут позволить себе проведение такой процедуры. Сегодня каждый человек после консультации со специалистами может принять оптимальное решение по выбору методики для улучшения своей внешности, подобрать индивидуальную программу «под себя». Ранее ученые рассказали, в чем причина мешков под глазами.