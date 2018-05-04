Из-за редчайшей мутации ребенок получил непослушные волосы

Эта пятилетняя девочка имеет редкое состояние, из-за которого ее волосы всё время выглядят так, словно самого ребенка только что ударило током. Но малышка вполне нормально воспринимает собственную уникальность и не обижается на прохожих, сравнивающих ее с Эйнштейном

Юная жительница Флориды Эвелин Каббедж уже привыкла к едким комментариям прохожих, которые сравнивают ребенка с Эйнштейном из-за пышной копны непослушных волос. Некоторые незнакомцы даже настоятельно советуют родителям Эвелин привести волосы девочки в порядок, не подозревая о том, что сделать это практически невозможно. У ребенка синдром не поддающихся причесыванию волос — так называют редчайшую мутацию гена, с которой столкнулись всего около 100 человек на нашей планете. Из-за этой мутации волосы невозможно причесать, они постоянно поднимаются над кожей головы, и это делает человека выглядящим так, будто он только что получил разряд током.

Есть мнение о том, что великий физик Альберт Эйнштейн, обладавший подобного рода причёской, и сам имел подобную генетическую мутацию. Впрочем, физику не проводили ДНК-анализ, и сказать об этом с полной уверенностью нельзя. Вполне возможно, что учёный просто отличался определенной эксцентричностью. Однако Эвелин действительно имеет данный синдром, и девочка относится к своим волосам с большой симпатией. Она вовсе не комплексует из-за того, что причёска отличает ее от всех сверстниц.

«Многие люди дотрагиваются до ее волос и говорят моей дочери о том, насколько она красива и уникальна, — рассказывает 34-летняя Николь, мать Эвелин. — Но иногда звучат и не очень вежливые комментарии. Волосы можно уложить так, как нам хочется, только если намочить их или использовать спрей для волос, но это длится не очень долго. Моя дочь никогда не имела модной стрижки, и хотя я пыталась подстригать ее коротко, но ей это не нравилось. Наверное, ей будет тяжело со временем понять, что она не сможет иметь длинные волосы, как многие другие девочки в школе». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)