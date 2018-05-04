Располневшая Кристина Агилера прячет грузное тело за пиджаками oversize, а щеки — за волосами

Фотографии папарацци, сделанные в последние месяцы, показывают Кристину Агилеру не в лучшей форме — ее талия расплылась, а черты лица «спрятались». В своем первом за несколько лет клипе на песню Accelerate певица постаралась замаскировать недостатки фигуры. Она прячется за одеждой oversize, принимает удачные позы и предпочитает появляться в кадре выше плеч, замаскировав полные щечки растрепанными волосами. Впрочем, певица Агилера отличная и новые формы ей идут — смотрим клип вместе!

В аналогичной стилистике Агилера снялась и для журнала Billboard.

— подписала певица фотосессию, приуроченную к ее масштабному возвращению в шоу-бизнес. Трек Accelerate войдет в шестой студийный альбом Агилеры Liberation, релиз которого назначен на 15 июня 2018 года. А как тебе новый клип Кристины Агилеры?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram