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Располневшая Кристина Агилера прячет грузное тело за пиджаками oversize, а щеки — за волосами
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Располневшая Кристина Агилера прячет грузное тело за пиджаками oversize, а щеки — за волосами 

WMJ.ru 4 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Фотографии папарацци, сделанные в последние месяцы, показывают Кристину Агилеру не в лучшей форме — ее талия расплылась, а черты лица «спрятались». В своем первом за несколько лет клипе на песню Accelerate певица постаралась замаскировать недостатки фигуры. Она прячется за одеждой oversize, принимает удачные позы и предпочитает появляться в кадре выше плеч, замаскировав полные щечки растрепанными волосами. Впрочем, певица Агилера отличная и новые формы ей идут — смотрим клип вместе!
В аналогичной стилистике Агилера снялась и для журнала Billboard.
— подписала певица фотосессию, приуроченную к ее масштабному возвращению в шоу-бизнес. Трек Accelerate войдет в шестой студийный альбом Агилеры Liberation, релиз которого назначен на 15 июня 2018 года. А как тебе новый клип Кристины Агилеры?
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Фото:Instagram
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