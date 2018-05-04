5 красивых и удобных укладок для жары

Мы собрали небанальные и простые прически, которые здорово помогут вам чувствовать себя свежо даже в самые жаркие дни.

Спиральный пучок

В отличие от обыкновенного пучка, эта прическа действительно создает иллюзию густоты, а еще ее невозможно испортить даже полным отсутствием навыков. Соберите волосы в высокий хвост и оберните их несколько раз вокруг резинки, а после закрепите шпильками или заколками-невидимками.

Фотография: Legion-Media Зендая

Объемный высокий хвост

Гладкий спереди и небрежно взъерошенный сзади хвост смотрится эффектно как раз за счет контрастности. Чтобы ни одна прядка не выбилась в процессе, разделите укладку на два подхода: сначала соберите волосы на макушке, прочещите их расческой с редкими зубчиками и закрепите тонкой резинкой, затем добавьте вторую часть. В довершение распушите хвост.

Серединка на половинку

Не менее эффектно высокий хвост сочетается с прямыми распущенными волосами. Первым шагом соберите волосы со всей передней части головы и закрепите в высокий хвост. Затем по отдельности вытяните обе части волос утюжком для укладки.

Пучок из кос В самый жаркий день эта прическа спасет вас от неприятных ощущений. Разделите волосы на две части и от макушки до затылка заплетите две тугие параллельные косы. Соедините их концы на затылке, закрутите в пучок и закрепите заколками.

Фотография: Legion-Media Камилла Алвес

Зачес назад

Один из самых очевидных плюсов прилизанной укладки — волосам больше не будут страшны песчаные бури и ваш любимый блеск для губ. Выдавите на ладонь мусс для укладки в количестве соразмерном яйцу, распределите по волосам от корней до середины длины и зачешите пряди назад.