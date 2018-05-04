Ещё
5 красивых и удобных укладок для жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 красивых и удобных укладок для жары 

Журнал ОК! 4 мая 2018
Мы собрали небанальные и простые прически, которые здорово помогут вам чувствовать себя свежо даже в самые жаркие дни.
Спиральный пучок
В отличие от обыкновенного пучка, эта прическа действительно создает иллюзию густоты, а еще ее невозможно испортить даже полным отсутствием навыков. Соберите волосы в высокий хвост и оберните их несколько раз вокруг резинки, а после закрепите шпильками или заколками-невидимками.
Фотография: Legion-Media Зендая
Объемный высокий хвост
Гладкий спереди и небрежно взъерошенный сзади хвост смотрится эффектно как раз за счет контрастности. Чтобы ни одна прядка не выбилась в процессе, разделите укладку на два подхода: сначала соберите волосы на макушке, прочещите их расческой с редкими зубчиками и закрепите тонкой резинкой, затем добавьте вторую часть. В довершение распушите хвост.
Фотография: Legion-Media Рианна
Серединка на половинку
Не менее эффектно высокий хвост сочетается с прямыми распущенными волосами. Первым шагом соберите волосы со всей передней части головы и закрепите в высокий хвост. Затем по отдельности вытяните обе части волос утюжком для укладки.
Фотография: Legion-Media Хейли Болдуин
Пучок из кос  В самый жаркий день эта прическа спасет вас от неприятных ощущений. Разделите волосы на две части и от макушки до затылка заплетите две тугие параллельные косы. Соедините их концы на затылке, закрутите в пучок и закрепите заколками.
Фотография: Legion-Media Камилла Алвес
Зачес назад
Один из самых очевидных плюсов прилизанной укладки — волосам больше не будут страшны песчаные бури и ваш любимый блеск для губ. Выдавите на ладонь мусс для укладки в количестве соразмерном яйцу, распределите по волосам от корней до середины длины и зачешите пряди назад.
Фотография: Legion-Media Софи Тернер
Журнал ОК!: последние новости
Язык тела принцессы Дианы и Кейт Миддлтон: что общего между «королевскими» мамами Григорий Лепс госпитализирован с переломом ребер Люка Бессона обвинили в изнасиловании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции392
Запад предлагает России отказаться от земли и армии221
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе81
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом10
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину5
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение