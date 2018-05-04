Как восстановить сухие и жесткие волосы?

Ваши волосы стали ломкими и тусклыми, им не хватает влаги и они секутся? Рассказываем про средства с суперфудами, которые спасут ваши волосы этой весной.

О пользе суперфудов и тех, которые реально работают, мы говорили ни раз. Они полезны не только для нашего организма, но и для наших волос, которым в межсезонье не хватает витаминов и питательных элементов. «В зоне риска» находятся ослабленные волосы, которые могут стать сухими и ломкими. Справиться с этой проблемой нам помогает бренд Redken, который выпустил специальную линейку All Soft Mega для увлажнения волос.

В составе средств — «мощное» трио из геля алоэ вера (увлажняет и успокаивает), экстракта кактуса (питает) и масла сача инчи — растения, которое называют арахисом инков, — оно известно смягчающими свойствами. Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинки и рассказала, помогают ли они смягчить волосы на самом деле.

Маска для очень сухих, жестких волос Mega Mask All Soft Mega

У средства интересная двойная формула — оно работает как кондиционер, смягчая волосы и облегчая расчесывание, и как маска — эффект от использования длится дольше обычного. Мои волосы от природы очень сухие, а сейчас стали жесткими — сказывется нехватка витаминов. Средство не изабвило меня от проблемы, но значительно помогло «облегчить страдания». Я наносила маску на влажные волосы (предварительно слегка подсушив их полотенцем), отступая от корней, держала 5 минут и смывала холодной водой, чтобы «закрыть» чешуйки. После маски волосы стали мягкими и послушными, легче расчесывались, а кончики выяглядели более «живыми».

Крем для питания сухих волос ALL SOFT MEGA HydraMelt

Если у вас сухие волосы, несмываемый уход — ваш лучший помощник. Мне понравилась легкая кремовая текстура средства — не утяжеляет волосы. Я нанесла средство после мытья головы с кондиционером и приступила к укладке. Волосы стали блестящими и мягкими, а дополнительные укладочные средства не потребовались. Это особенно здорово — не хотелось перегружать и без того травмированные пряди.

Тканевая маска-шапочка All Soft Mega Recovery Tissue Mask Cap «Звездное» средство всей линейки с первого взгляда не внушало мне доверия — к маскам-шапочкам я равнодушна. Привлекло, что средство обещало восстановить волосы за считанные минуты. И не обмануло — эта маска дает на волосах заметный «wow-эффект», что спасло меня перед важным мероприятием. Это не просто отличная альтернатива салонному уходу — я использовала маску раз в неделю, и заметила, что волосы стали менее ломкими.

После шампуня я зафиксировала шапочку на голове при помощи специальной клейкой ленты, и помассировала голову, чтобы лучше распределить средство на волосах. Через 10 минут смыла маску и нанесла несмываемый уход — результат после укладки меня и правда удивил: волосы выглядели блестящими, были мягкими на ощупь, а от сухости не осталось и следа — весь следующий день оставались напитанными.