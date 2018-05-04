Вопрос-ответ: 7 советов специалиста по уходу за бровями

Красивые, ухоженные брови, на сегодняшний день, практически визитная карточка любой женщины. Как определить свою форму? Какими средствами пользоваться, чтобы они были пушистыми и здоровыми? Мы решили задать эти и другие, волнующие многих женщин вопросы национальному эксперту по оформлению бровей Марии Махаевой. Вопрос-ответ: 7 советов специалиста по уходу за бровямиКак определить, какая

форма бровей подойдет?

Брови — это тот элемент нашего лица, который может мгновенно

преобразить внешность, скульптурировать и выделить его достоинства. Подобрать правильную форму бровей можно определив форму лица, опираясь на два фактора: длина лица и мягкость/заостренность его черт. Девушкам имеющим мягкие черты лица можно смело рекомендовать брови с очерченным

изгибом. А с острыми чертами лица — с мягким, закругленным.

Что касается длины лица, то чем оно более вытянутое, тем более прямыми по форме должны быть брови, это визуально расширит линию скул. Для округлого и квадратного

лица идеален высокий изгиб бровей, чтобы визуально его удлинить.

Что лучше всего

подходит для коррекции бровей: пинцет, воск или нити? Какие существуют

современные методы коррекции бровей?

Из всех многочисленных вариантов коррекции бровей, существующих

сейчас в бьюти — мире, коррекция формы при помощи тёплого воска — самый быстрый

способ получить брови как на картинке. Ведь после процедуры вокруг бровей

не остаётся даже мельчайшего пушка!

Что касается самой формы, тут нужно быть осторожным и выбирать среди профи. Бренд

Benefit занимается коррекцией бровей с 1976, и имеет международную систему

обучения. Эксперты в Brow Bar Benefit подбирают форму бровей

индивидуально, в соответствии с чертами лица. Перед тем как провести коррекцию, показывают и рассказывают, что и где собираются ужалить, для полного понимания того, что будет в результате! Противопоказаний для сервиса совсем немного, и они временные: если вы сделали химический пилинг, то сервис воском нужно отложить

на 3 недели, то же самое касается кожных антибиотиков. Об этих условиях должен оповестить специалист перед тем, как начать процедуру, и если противопоказания

есть, перенести дату сервиса. Коррекция бровей длится всего 15-20 минут, а эффект продлится 3-4 недели.

Как правильно пользоваться

щеточкой для бровей и что еще потребуется для придания бровям формы?

Щеточки для бровей — незаменимый инструмент для растушевки. У многих брендов, например у Benefit, щеточки продаются в комплекте с кистью для нанесения продуктов для бровей, что очень удобно.

При выборе обязательно попробуйте её в деле — она должна максимально

быстро давать мягкий эффект контуру макияжа, не стирая его и, конечно, не царапать кожу. Также щеточкой можно уложить брови в нужном направлении перед

нанесением макияжа.

Что делать, если

брови внезапно начали редеть или наоборот растут слишком быстро, густо и широко?

Для бровей существуют огромное количество средств для роста,

которые работают очень похоже на средства для волос: восстанавливают волосяную фолликулу

и уплотняют имеющие волоски. Используя такое средство утром и вечером, уже через 3 недели вы заметите, что брови стали в 2 раза гуще!

Конечно не стоит думать, что если волосков не было совсем, то через месяц вы увидите

на своем лице роскошные брови, скорее всего это будет только тонкий пушок,

который при помощи окрашивания можно уплотнить. Для отрастания полноценных

волосков в этом случае вам понадобится примерно 4-5 месяцев.

Уменьшить рост слишком широких бровей может регулярная коррекция воском.

Волоски вокруг будут расти более тонкими и мягкими, а следующая коррекция

понадобится только через 3 недели. Как бороться с вросшими волосками?

Использование воска также может предотвратить врастание

волосков, так как они удаляются при этом способе коррекции целиком, не обрываясь под кожей.

Также, при использовании скраба для лица стоит уделять повышенное внимание зоне

бровей, а при использовании пинцета для коррекции, удалять волоски только по росту медленными движениями.

Стоит ли красить

брови самостоятельно или все же лучше обратиться к профессионалам?

Окрашивание бровей не такая сложная наука, как их коррекция,

но все же стоит первоначально попросить помощи в подборе цвета при коррекции

бровей у эксперта. При желании, в дальнейшем краску можно купить в любом магазине. Если вы не планируете делать коррекцию бровей регулярно, то это может сэкономить ваше время. Что касается цены, то окрашивание во время

коррекции бровей в BrowBar Benefit стоимость незначительная, и экономия здесь вряд

ли будет заметна. В каких случаях

следует прибегать к стрижке бровей?

В деле стрижки волосков необходимо быть очень аккуратной.

Сначала необходимо проверить получится ли это при вашей длине волосков:

зачешите брови щеточкой для растушевки наверх. Если при этом волоски выступают больше,

чем на 4 мм за верхний контур брови, то их можно постричь до этой длины по прямой линии, чтобы они лежали аккуратнее. При более коротких от природы

волосах, стричь их не стоит, это может повредить волосяные луковицы, от чего

волоски могут стать жёстче.