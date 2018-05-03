50 идей для летнего педикюра: смотрим фото и вдохновляемся!

Сочетание разнообразных фактур, цветов и текстур — главный принцип модного педикюра этого лета. Слишком ярко и вызывающе? Эти примеры вас разубедят! Все фотографии увеличиваются по клику.

1. Блеск металла

Металлические тату, аксессуары, ткани и макияж — неудивительно, что стальной педикюр закрепился в главных трендах лета.

2. Натуральная нежность

Нюдовые оттенки смотрятся трогательно и стильно, а еще они отлично выглядят на загорелой коже. В тренде и лаконичный французский педикюр — с таким можно и на свидание, и на пляж.

3. Стразы и объем

Лето! Пора отбросить скромность и простоту. Объем и блеск, пайетки и стразы, блестки и наклейки — эксперименты и многослойность приветствуются!

4. Неоновые цвета и градиент

Какое лето без ярких цветов? Тут можно все: монохром, чередование, градиент и ноготки всех цветов радуги.

5. Яркие узоры, принты и рисунки

Модные цветочные принты или мультяшные рисунки — решать вам. Лето — то время года, когда божьи коровки, вишенки, клубника на ногтях смотрятся гармонично — и можно позволить себе немного баловства.

6. «Икорный» педикюр

Не могла я пройти мимо объемного педикюра! 3D-эффект смотрится очень ярко, а сделать его можно и в домашних условиях.

Мнение эксперта

— Для педикюра в домашних условиях мы нередко используем пемзу. Применять пемзу можно на влажной коже или на сухой. Если на влажной, то полезна будет теплая ванночка для ног с корой дуба или ромашкой. Если же вы будете использовать терку на сухой коже, то подбирайте ее особенно грамотно, основой должен быть бук.

Многие сталкиваются с потливостью стоп. Для решения этой проблемы стоит тоже делать ванночки для ног, например, с отваром коры дуба или из морской соли с добавлением эфирных масел. Здесь особенно важна периодичность: не менее двух-трех раз в неделю в течение нескольких месяцев. Также неплохое действие оказывает массаж, который улучшает кровообращение и нормализует работу потовых желез.

Марина Матвеева, мастер ногтевого сервиса салона красоты Neojeunesse

Ищите другие варианты педикюра:

Весенний педикюр: шесть беспроигрышных вариантов

Ножки в босоножки! Какой вид педикюра выбрать?

Пальмы, фрукты и еще 6 идей для летнего педикюра