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50 идей для летнего педикюра: смотрим фото и вдохновляемся!
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50 идей для летнего педикюра: смотрим фото и вдохновляемся! 

Я Покупаю 3 мая 2018
Фото: Я Покупаю
Сочетание разнообразных фактур, цветов и текстур — главный принцип модного педикюра этого лета. Слишком ярко и вызывающе? Эти примеры вас разубедят! Все фотографии увеличиваются по клику.
1. Блеск металла
Металлические тату, аксессуары, ткани и макияж — неудивительно, что стальной педикюр закрепился в главных трендах лета.
2. Натуральная нежность
Нюдовые оттенки смотрятся трогательно и стильно, а еще они отлично выглядят на загорелой коже. В тренде и лаконичный французский педикюр — с таким можно и на свидание, и на пляж.
3. Стразы и объем
Лето! Пора отбросить скромность и простоту. Объем и блеск, пайетки и стразы, блестки и наклейки — эксперименты и многослойность приветствуются!
4. Неоновые цвета и градиент
Какое лето без ярких цветов? Тут можно все: монохром, чередование, градиент и ноготки всех цветов радуги.
5. Яркие узоры, принты и рисунки
Модные цветочные принты или мультяшные рисунки — решать вам. Лето — то время года, когда божьи коровки, вишенки, клубника на ногтях смотрятся гармонично — и можно позволить себе немного баловства.
6. «Икорный» педикюр
Не могла я пройти мимо объемного педикюра! 3D-эффект смотрится очень ярко, а сделать его можно и в домашних условиях.
Мнение эксперта
— Для педикюра в домашних условиях мы нередко используем пемзу. Применять пемзу можно на влажной коже или на сухой. Если на влажной, то полезна будет теплая ванночка для ног с корой дуба или ромашкой. Если же вы будете использовать терку на сухой коже, то подбирайте ее особенно грамотно, основой должен быть бук.
Многие сталкиваются с потливостью стоп. Для решения этой проблемы стоит тоже делать ванночки для ног, например, с отваром коры дуба или из морской соли с добавлением эфирных масел. Здесь особенно важна периодичность: не менее двух-трех раз в неделю в течение нескольких месяцев. Также неплохое действие оказывает массаж, который улучшает кровообращение и нормализует работу потовых желез.
Марина Матвеева, мастер ногтевого сервиса салона красоты Neojeunesse
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