Небритые ноги Рианны обрадовали поклонников

Фотография Рианны с небритыми ногами, которую певица разместила в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, вызвала восхищение поклонников.

Подписчики оценили естественную красоту американской певицы и высказали свой восторг в комментариях.

«Такая чистая и естественная!» — делали комплименты подписчики Рианны в Instagram.

«В посте у Рианны заметны волосы на ногах. Пусть никто ничего не говорит мне, когда я отращу волосы на своих этим летом», — массово заявляли пользователи Twitter.

Кроме того, поклонников порадовали растяжки на теле Рианны, которые они заметили на другом снимке. «О господи, я так рада, что у тебя есть растяжки! Мне больше не придется стыдиться моих собственных!» — писали они.

Снимок певицы набрал более трех миллионов лайков в Instagram.