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Небритые ноги Рианны обрадовали поклонников
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Небритые ноги Рианны обрадовали поклонников 

Lenta.ru 3 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Фотография Рианны с небритыми ногами, которую певица разместила в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, вызвала восхищение поклонников.
Подписчики оценили естественную красоту американской певицы и высказали свой восторг в комментариях.
«Такая чистая и естественная!» — делали комплименты подписчики Рианны в Instagram.
«В посте у Рианны заметны волосы на ногах. Пусть никто ничего не говорит мне, когда я отращу волосы на своих этим летом», — массово заявляли пользователи Twitter.
Кроме того, поклонников порадовали растяжки на теле Рианны, которые они заметили на другом снимке. «О господи, я так рада, что у тебя есть растяжки! Мне больше не придется стыдиться моих собственных!» — писали они.
Снимок певицы набрал более трех миллионов лайков в Instagram.
В апреле фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии, США, вызвали неоднозначную реакцию поклонников в ее Instagram. Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь. Певица дополнила образ высокими сапогами-уггами на каблуках.
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