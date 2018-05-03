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Ольга Бузова сменила имидж, а поклонники сравнили ее с рэпером Face
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Ольга Бузова сменила имидж, а поклонники сравнили ее с рэпером Face 

WMJ.ru 3 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Ольга Бузова несколько недель назад нарастила длинные волосы, но сейчас решила с ними расстаться и снова вернуть свое каре. В Instagram певица и телеведущая разметила видео, на котором демонстрирует прическу, а также только что окрашенные брови.
Но многие подклонники, которые до этого просили Ольгу вернуть каре, изменения не оценили. Певицу сравнили с рэпером Face….. а также с Филиппом Киркоровым, в клипе которого Ольга на днях снялась. В своем видео «Цвет настроения синий» король эстрады копирует того же Face.
Другие же обратили внимание на слишком темные брови Ольги. Хоть сама телеведущая и отметила, что она сняла это видео сразу после посещения косметолога, в комментариях даже нашлись те, кто сравнил Бузову с Леонидом Брежневым и его знаменитыми бровями.
А как тебе новый образ Ольги?
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Фото:Instagram, ВКонтакте
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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