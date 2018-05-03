Ольга Бузова сменила имидж, а поклонники сравнили ее с рэпером Face

Ольга Бузова несколько недель назад нарастила длинные волосы, но сейчас решила с ними расстаться и снова вернуть свое каре. В Instagram певица и телеведущая разметила видео, на котором демонстрирует прическу, а также только что окрашенные брови. Но многие подклонники, которые до этого просили Ольгу вернуть каре, изменения не оценили. Певицу сравнили с рэпером Face….. а также с Филиппом Киркоровым , в клипе которого Ольга на днях снялась. В своем видео «Цвет настроения синий» король эстрады копирует того же Face. Другие же обратили внимание на слишком темные брови Ольги. Хоть сама телеведущая и отметила, что она сняла это видео сразу после посещения косметолога, в комментариях даже нашлись те, кто сравнил Бузову с Леонидом Брежневым и его знаменитыми бровями. А как тебе новый образ Ольги? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, ВКонтакте