Наконец-то: у маникюра появится государственный стандарт

Теперь вы сможете без опаски делать обрезной маникюр, а ваши ногти будут ухоженными и здоровыми.

Для женщин маникюр очень важен, ведь на руки постоянно обращают внимание не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Именно поэтому девушки ходят в салоны красоты каждые две недели и обновляют свой маникюр. Но каждый раз мы сталкиваемся с тем, что мастер повреждает ногтевую пластину или неправильно обрезает кутикулу. Именно поэтому Росстандарт решил ввести ГОСТ на маникюр, который обезопасит клиентов салонов красоты от нежелательных заболеваний. Минус заключается в том, что этот стандарт является желательным, поэтому, мы уверены, не все салоны примут его к исполнению.

Этот ГОСТ предписывает, что необходимо в обязательном порядке дезинфицировать и стерилизовать инструменты для обработки кутикулы и ногтей, а также проводить санитарную обработку кабинета после каждого клиента.

Также мастер вправе отказать делать маникюр клиенту, у которого есть явные заболевания ногтей.

«Новый стандарт предписывает, к примеру, оставлять клиентке длину и форму ногтей в соответствии с ее желанием, однако обязывает заботиться о том, чтобы эта длина была безопасной. Иными словами, вам могут отказать в просьбе оставить коготочки, если в процессе «носки» вы можете сломать их или навредить своему здоровью», — рассказывает Марии Буше, директор Австрийской высшей школы этикета.

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