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2 суперэффективных упражнения, которые сотрут «гусиные лапки» вокруг глаз
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2 суперэффективных упражнения, которые сотрут «гусиные лапки» вокруг глаз 

Карельские вести 3 мая 2018
Фото: Карельские вести
На выполнение этих упражнений уйдет максимум пять минут, а эффект будет как после часовой салонной процедуры. Они помогут тебе укрепить зону вокруг глаз и предотвратить появление или устранить уже появившиеся мелкие морщинки вокруг глаз.
«Повторяй этот комплекс упражнений дважды в день (утром и вечером), и уже через две недели появятся первые заметные результаты. А через 21 день регулярного массажа мышцы запомнят алгоритм правильной работы и закрепят нужную форму. Но забрасывать процедуру после этого все равно нельзя. Нужно продолжать заниматься и поддерживать результат. Это будет несложно, потому что уже через несколько дней занятий массаж лица станет для тебя приятной привычкой, которая приносит не только пользу, но и удовольствие».
Упражнение № 1  Поставь указательный и средний пальцы на верхнюю часть скулы ровно посередине и нажми на точку. Затем плавным движением переведи пальцы к слезному каналу и удерживай нажатие на эту точку в течение нескольких секунд. Потом перемести пальцы к середине брови и также ощутимо нажми на точку. Постепенно ускоряйся и повтори круговое движение 10 раз.
Упражнение № 2  Древняя китайская техника массажа Шиацу появилась 5 тысяч лет назад, но до сих пор очень популярна и эффективна. С ее помощью можно снять напряжение с мышц, простимулировать их правильную работу и форму. Для области вокруг глаз в массаже Шиацу есть несколько ключевых упражнений, во время которых идет воздействие на определенные точки.
Первая точка
Поставь указательный, средний и безымянный пальцы на бровь. Таким образом средний окажется в центре брови или чуть ближе к ее началу — ты должны нащупать небольшую впадинку. Надави всеми пальцами на бровь и удерживайте в течение 7 секунд. Это упражнение поможет предотвратить обвисание кожи и не позволит веку нависать.
Вторая точка
Это упражнение заменит десяток различных кремов и сывороток для борьбы с первыми «гусиными лапками». Поставь указательный палец на внешний угол глаза и надави на точку в течение 7 секунд. Старайся как будто давить немного вверх, но не растягивай кожу.
Третья точка
Теперь поставь большие пальцы у внутренних уголков глаз. Не смещая кожу, надавливай на точки в течение 7 секунд. Это упражнение снимает припухлость и отёки с век, снимает напряжение и улучшает зрение.
Четвертая точка
Завершать работу с зоной вокруг глаз лучше всего именно так — расставь пальцы сначала по краям верхней, а затем по краям нижней глазницы. Но не трогай глазные яблоки. Удерживай давление также в течение 7 секунд. Это упражнение помогает коже вокруг век оставаться подтянутой, уменьшает провисания и возникновение складок.
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