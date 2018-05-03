2 суперэффективных упражнения, которые сотрут «гусиные лапки» вокруг глаз

На выполнение этих упражнений уйдет максимум пять минут, а эффект будет как после часовой салонной процедуры. Они помогут тебе укрепить зону вокруг глаз и предотвратить появление или устранить уже появившиеся мелкие морщинки вокруг глаз.

«Повторяй этот комплекс упражнений дважды в день (утром и вечером), и уже через две недели появятся первые заметные результаты. А через 21 день регулярного массажа мышцы запомнят алгоритм правильной работы и закрепят нужную форму. Но забрасывать процедуру после этого все равно нельзя. Нужно продолжать заниматься и поддерживать результат. Это будет несложно, потому что уже через несколько дней занятий массаж лица станет для тебя приятной привычкой, которая приносит не только пользу, но и удовольствие».

Упражнение № 1 Поставь указательный и средний пальцы на верхнюю часть скулы ровно посередине и нажми на точку. Затем плавным движением переведи пальцы к слезному каналу и удерживай нажатие на эту точку в течение нескольких секунд. Потом перемести пальцы к середине брови и также ощутимо нажми на точку. Постепенно ускоряйся и повтори круговое движение 10 раз.

Упражнение № 2 Древняя китайская техника массажа Шиацу появилась 5 тысяч лет назад, но до сих пор очень популярна и эффективна. С ее помощью можно снять напряжение с мышц, простимулировать их правильную работу и форму. Для области вокруг глаз в массаже Шиацу есть несколько ключевых упражнений, во время которых идет воздействие на определенные точки.

Первая точка

Поставь указательный, средний и безымянный пальцы на бровь. Таким образом средний окажется в центре брови или чуть ближе к ее началу — ты должны нащупать небольшую впадинку. Надави всеми пальцами на бровь и удерживайте в течение 7 секунд. Это упражнение поможет предотвратить обвисание кожи и не позволит веку нависать.

Вторая точка

Это упражнение заменит десяток различных кремов и сывороток для борьбы с первыми «гусиными лапками». Поставь указательный палец на внешний угол глаза и надави на точку в течение 7 секунд. Старайся как будто давить немного вверх, но не растягивай кожу.

Третья точка

Теперь поставь большие пальцы у внутренних уголков глаз. Не смещая кожу, надавливай на точки в течение 7 секунд. Это упражнение снимает припухлость и отёки с век, снимает напряжение и улучшает зрение.

Четвертая точка

Завершать работу с зоной вокруг глаз лучше всего именно так — расставь пальцы сначала по краям верхней, а затем по краям нижней глазницы. Но не трогай глазные яблоки. Удерживай давление также в течение 7 секунд. Это упражнение помогает коже вокруг век оставаться подтянутой, уменьшает провисания и возникновение складок.