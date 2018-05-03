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Двухлетняя австралийка стала известной моделью
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Двухлетняя австралийка стала известной моделью 

Детстрана.ру 3 мая 2018
Фото: Детстрана.ру
Когда Арья Билгин появилась на свет, ее мама и акушерки были очень удивлены: головку девочки украшали очень густые темные волосы в несколько сантиметров длиной. Вопреки ожиданиям, эти первородные волосы не вывалялись (как обычно бывает у грудничков), а продолжили расти и густеть. Сейчас, в два года, рост Арьи составляет 90 см, а длина волос — 42 см. По признанию родителей, детский шампунь и кондиционер у них в доме заканчиваются раз в неделю.
Недавно малышка подписала контракт с известным модельным агентством, сообщает The Sun.
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