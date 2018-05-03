На Гавайях запрещают солнцезащитные кремы

Власти Гавайских островов приняли законопроект о запрете продажи некоторых солнцезащитных кремов, которые могут навредить коралловым рифам, сообщает РИА Новости

Речь идет только о запрете тех солнцезащитных средств, в состав которых входят оксибензон и октиноксат. В то же время, под запрет не попадут солнцезащитные кремы с тем же составом, в случае, если они были назначены врачом.

Как выяснилось, вышеуказанные химические вещества понижают сопротивляемость экосистем коралловых рифов, а также препятствуют появлению новых кораллов.