Ещё
На Гавайях запрещают солнцезащитные кремы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Гавайях запрещают солнцезащитные кремы 

BFM.RU 17 минут назад
Власти Гавайских островов приняли законопроект о запрете продажи некоторых солнцезащитных кремов, которые могут навредить коралловым рифам, сообщает РИА Новости.
Речь идет только о запрете тех солнцезащитных средств, в состав которых входят оксибензон и октиноксат. В то же время, под запрет не попадут солнцезащитные кремы с тем же составом, в случае, если они были назначены врачом.
Как выяснилось, вышеуказанные химические вещества понижают сопротивляемость экосистем коралловых рифов, а также препятствуют появлению новых кораллов.
После подписания документа губернатором штата, закон вступит в силу в январе 2021 года. Тем самым штат Гавайи станет первым в США, где вводится подобный запрет.
BFM.RU: последние новости
Financial Times: Путин вернет Кудрина во власть, чтобы восстановить отношения с Западом Скончалась студентка МГИМО, выпавшая из окна вуза Сбербанк снизил ставки по потребкредитам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы47
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов127
В Сирии разбился российский истребитель596
Полномочия Медведева передадут Кудрину985
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение