Вредные привычки для волос: вот почему твоя прическа выглядит неважно!

Казалось бы, ухаживать за волосами проще простого. Однако наверняка есть в твоем ежедневном ритуале красоты недопустимые ошибки! Рассказываем о них.

Используешь неправильную расческу

Оказывается, от расчески напрямую зависит состояние твоей прически. Если ты регулярно используешь щетку с натуральной щетиной кабана, то советуем тебе немедленно прекратить это делать. Иначе в ближайшее время рискуешь побриться налысо, как Кара Делевинь (она-то это сделала ради новой роли, а вот ты нет). «Такие щетки можно использовать, но без фанатизма. У них слишком плотные „кисточки“, которые буквально сжимают волосы и нарушают их целостность, — рассказывает стилист Кэш Лавлесс. — Если применять их пару раз в неделю, то ничего плохого не будет, а вот чаще не рекомендую. И уж тем более ни в коем случае не используй их на влажных волосах (в мокром состоянии они слишком хрупкие и ломкие)».

Совет: используй щетку с нейлоновыми зубчиками (с округлыми кончиками).

Заплетаешь мокрые волосы

«Неважно, делаешь ты хвост, косичку или пучок, мокрые волосы заплетать категорически нельзя, — делится стилист Томми Бакетт. — Конечно, пока волосы влажные, их легче всего собрать и дисциплинировать, но в мокром состоянии они сильно растягиваются и их внутренние связи нарушаются. В итоге они становятся суперломкими». Если «напряжение» волос будет постоянным, это может привести к их выпадению.

Совет: если все-таки тебе пришлось экстренно заплести мокрые волосы, побалуй их после — используй питательные и увлажняющие маски.

Сушишь мокрые волосы

Если сразу после душа ты спешишь включить фен и высушить волосы, знай, это в корне неправильно.

Совет: Важно выдержать паузу до тех пор, пока волосы сами не высохнут до 80%! Если потом ты возьмешь фен, то направляй струю воздуха сверху вниз, чтобы «не растормошить» кутикулы.

Неправильно используешь масло

Все мы знаем, что масло для волос — это сплошная радость. Но учти, если ты нанесла масленый продукт, а после решила «отшлифовать» все это дело утюжком или щипцами, так ты буквально «убила» все живое на своей голове.

Совет: используй спреи с термозащитой перед укладкой, а масла наноси только вечером (когда делать прическу тебе уже не надо).

Неправильно расчесываешь волосы

Мы привыкли расчесывать волосы сверху вниз, а нужно делать наоборот. Не буквально, конечно, но почти! «Когда расчесываешь волосы, всегда начинай с концов, а потом только переходи на основание», — рекомендует стилист Кэш Лавлесс.

Совет: для кончиков и корней нужны разные продукты. И если уж ты решила сделать укладку, то используй как минимум пару средств. Наноси сыворотку на кончики, а на корни соль или сухой шампунь.

Часто трогаешь волосы

Это относится и к простым произвольным прикосновениям руками, и к навязчивой мысли снова и снова расчесать волосы. Обе эти привычки негативно влияют на состояние твоей прически. И как бы странно это ни звучало, но так ты только делаешь волосы более грязными и неухоженными.

Совет: не трогай волосы без надобности, постарайся переключить свое внимание на что-то другое. Или просто зафиксируй волосы с помощью резинки. А еще возьми за правило расчесываться два раза в день: утром и вечером в течение минуты — этого будет вполне достаточно!

Не промываешь волосы

Такое может случиться с каждой, особенно если ты не жалеешь шампунь и с радостью наносишь его на волосы (надеемся, это все не ради создания пены). Плохо промытые волосы истончаются и становятся ломкими.

Совет: используй небольшое количество шампуня и не бойся потратить немного больше времени, чтобы тщательно промыть волосы. Услышишь скрип — значит, все сделала верно! И да, лучше использовать прохладную воду, она полезна для кровообращения кожи головы.

«Перетираешь» волосы полотенцем

Сушишь волосы после душа или ванны, обернув их полотенцем? Хорошо. Но если вдруг ты начинаешь тереть их и трясти, знай, ты наносишь своей прическе непоправимый вред. Такая привычка быстро ослабит твои волосы и сделает их более ломкими.

Совет: избавиться от рефлекса «растирания» можно, просто возьми за привычку сразу после душа делать макияж или завтракать, например.

Используешь косметику, которая не подходит для твоего типа волос

Нерационально использовать шампуни для жирных волос, если у тебя они сухие! Так ты не просто не приносишь пользы, но и наносишь ущерб. Сама понимаешь: средства для сухих волос направлены на то, чтобы восполнить недостаток влаги, а косметика для жирных волос — наоборот, подсушить.

Совет: сходи к трихологу и попроси определить тип твоих волос, и уже из полученных данных подбери подходящие шампунь, маски и сыворотки.

Часто меняешь шампуни

Экспериментировать не стоит! Если ты нашла подходящий тебе шампунь, то не спеши в следующий раз покупать какой-то другой только ради того, чтобы и с ним поближе познакомиться. От таких перемен твои волосы станут слабыми и тонкими.

Совет: Меняй шампунь, когда меняются твои волосы, например после окрашивания.

Не защищаешь волосы от солнца и холода

Представь себе, солнцезащитная шляпка летом и шапка зимой — это не просто модные аксессуары, это еще и надежная защита кожи головы и волос от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и перепадов температуры.

Совет: Не забывай защищать волосы как летом, так и зимой. Кстати, в разгар пляжного сезона в помощь тебе солнцезащитные средства с SPF и с пометками «после солнца».

Откладываешь поход к стилисту

Если пережить отросшие корни после окрашивания еще как-то можно, то вот сухие и секущиеся концы — нельзя. А все потому, что они истончают волосы по всей длине.

Совет: Если в твои планы на ближайшее будущее не входит короткая стрижка, тогда запомни: посещать стилиста нужно раз в месяц и убирать длину на 1–2 см. Если ты хочешь отрастить волосы, тогда обязательно используй специальные средства для ухода за сухими кончиками и заглядывай к мастеру хотя бы раз в два месяца.

Забываешь мыть расческу

А ты как думала? Гигиена превыше всего! При регулярном использовании в щетках (а также на заколках, ободках и прочих hair аксессуарах) заводятся микробы, которые с радостью «переедут» к тебе на голову при первом удобном случае.

Совет: По словам стилистов, мыть щетки нужно после каждого использования — хотя бы просто споласкивать их водой. Генеральную уборку устраивать своим гаджетам можешь раз в месяц. Для этого прополощи их в воде с добавлением любого противомикробного средства (даже мыльный раствор сгодится), чтобы хорошо их продезинфицировать.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vrednye-privychki-dlya-volos-vot-pochemu-tvoya-pricheska-vyglyadit-nevazhno/