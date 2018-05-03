Снимаем шляпу: как восстановить волосы после затяжной зимы и подготовиться к летнему сезону

Линейка Suprême от Head & Shoulders

После затяжной зимы наши волосы нуждаются в активном восстановлении. Последние исследования Head&Shoulders показали, что секрет великолепных сияющих волос ― в здоровой коже головы. Проблемы с кожей головы приводят к появлению новых волос с поврежденной кутикулой, что в итоге дает сухие, тусклые и жесткие волосы. Встречайте Head&Shoulders Suprême ― принципиально новую бьюти-линию шампуней и бальзамов-ополаскивателей с инновационной формулой, которая гарантирует все и сразу: шикарные локоны, уход за кожей головы и непревзойденную защиту от перхоти.

В коллекции Supreme — три линии: увлажнение, восстановление и укрепление. Сейчас, в период межсезонья, отлично подойдут шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Восстановление — для устранения видимых признаков повреждений с первого применения.

Инновационная ухаживающая линейка «Молочко для волос» от NIVEA

Нередко бывает, что ухаживающие средства параллельно утяжеляют волосы. Так было до недавних пор — пока не появились средства ухаживающей линейки «Молочко для волос». Уникальная формула объединяет пользу молочных протеинов и эвцерита — запатентованного компонента, полученного в ходе лабораторных исследований. Новый уход для волос дарит сухим и поврежденным волосам всю пользу молочных компонентов, а эвцерит, входящий в состав средств, обеспечивает питание и увлажнение.

Новая коллекция Advanced Hair Series «Роскошное сияние» от Dove

Исследования показали, что особенно страдают из-за перепадов температур и влияния окружающей среды окрашенные волосы. Они быстрее выцветают, становятся тусклыми и безжизненными. Специально для окрашенных волос, которые нуждаются в особенном уходе, Dove представляет премиальную коллекцию «Роскошное сияние». Формулы новой серии средств способствуют восстановлению поврежденных чешуек, образуют защитную пленку вокруг волоса, что обеспечивает защиту от потери цвета, делает волосы гладкими, послушными и шелковистыми.

В линейке — два средства. Шампунь мягко очищает и питает волосы от корней до кончиков, чтобы сохранить сияние волос. Кондиционер содержит коллаген, который восстанавливает эластичность и прочность волос, и восстановитель цвета, защищающий окрашенные волосы и усиливающий яркость цвета. После использования средств волосы становятся мягкими и сияющими, а любимый цвет остается ярким до 10 недель.

Масло для волос Daeng gi meo ri от Herbal Therapy

Мода на масла для волос пришла к нам с Востока. Еще в древности восточные красавицы Персии втирали в корни волос масло семян горчицы.

А индийские женщины, для которых волосы ассоциируются с силой и долголетием, умасливали свои роскошные длинные волосы перед каждым мытьем головы экстрактом амлы (индийским крыжовником).

Масло для волос Herbal Therapy содержит комплекс натуральных масел и растительных экстрактов, которые придают блеск и шелковистость. Маточное молочко обеспечивает питание и восстановление волос, защищает от негативного влияния окружающей среды. Эксклюзивная формула с содержанием масла семян подсолнечника и экстракта маточного молочка обеспечивает питание и восстановление волос, защищает от негативного влияния окружающей среды. Масло арганы богато натуральными антиоксидантами — полиферолами и токоферолами. В результате эта новинка укрепляет волосы, делая их послушными, придает блеск и шелковистость — то, что нам нужно после затяжных холодов.