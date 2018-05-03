Назло гравитации: простые способы сохранить грудь высокой и упругой

Контрастный душ три раза в неделю

Начните с самой простой и доступной процедуры — контрастного душа. Принимать его нужно как минимум три раза в неделю. Но это не просто душ, это гидромассаж: отрегулируйте напор воды так, чтобы он ощущался как сильный, но комфортный. Круговыми движениями по часовой стрелке десять раз обведите грудь, а затем повторите против часовой. Чередуйте холодную и теплую воду (не горячую!) в течение десяти минут: цикл с очень теплой водой — цикл с максимально терпимой прохладной.

Ежедневное нанесение кремов для груди

Хорошие кремы для области груди делятся на три категории: аптечная косметика, профессиональная (продается только в салонах красоты) и люксовая (бренды масс-маркета редко выпускают подобные линейки). Конечно, идеально было бы пользоваться косметикой для груди постоянно. Но даже обычный крем для тела — это лучше, чем ничего. Все средства нужно наносить массирующими движениями по направлению от груди к подбородку, захватывая область декольте. Будьте внимательны: если вы беременны или кормите грудью, прочитайте инструкцию по применению и изучите противопоказания — иногда кремы для груди нельзя использовать в период лактации.

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Возможно, они будут не так эффективны, как профессиональные, но зато будут сделаны строго из натуральных ингредиентов, без консервантов и потенциальных аллергенов. Для упругости груди попробуйте маски на основе творога, овсянки или сметаны.

Залейте кипятком овсяные хлопья (2 ст. ложки), закройте крышкой и подождите 15 минут. Перемешайте овсянку: вы должны получить смесь в виде густого крема. Втирайте маску в область груди, а спустя 20 минут смойте ее теплой водой.

Разведите творог (1 ст. ложка) теплым молоком, разомните его, перемешайте. Полученную кашицу наносите на грудь и держите около 20 минут. Затем смойте теплой водой.

Возьмите нежирную сметану (100 г), смешайте ее с яйцом (1 шт.), добавьте оливкового масла (2 ст. ложки). Наносите смесь на грудь, смойте через 20 минут.

Не ждите, что маска даст ошеломляющий эффект после одной процедуры. Чтобы увидеть хоть какой-то результат, нужна регулярность. Запасайтесь терпением и следите за изменениями!

«Нет» горячей ванне

Считаете, что горячая ванна — это лучшее средство для расслабления? Вынуждены вас расстроить: горячая вода сушит кожу и уменьшает ее упругость. Иногда — можно, часто — вредно. И, конечно, после ванны не забывайте нанести увлажняющий крем на все тело.

Обтирание кубиками льда

Прекрасным средством для поддержания груди в тонусе является косметический лед, его легко можно сделать своими руками. Заварите цветы ромашки, календулы, листья шалфея или мяты (что-то одно или все вместе) и залейте отвар в формочки для льда. Протирайте грудь травяным льдом каждый раз после душа или бани.

«Да» маслам

Очень полезно втирать в грудь косметическое масло, повышающее упругость кожи. Это может быть масло шиповника, оливы, жожоба или персика. Так же, как и в случае со льдом, пользуйтесь маслом после душа.

Масло для груди WELEDA от ECO-HOME, цена: от 881 руб., заказать: +7 (912) 615-65-60 Простые упражнения каждый день

Пожалуй, один из самых важных пунктов в нашей подборке. Включите в свою обычную тренировку упражнения, которые развивают мышцы груди. Эти упражнения очень простые, но они действительно работают. Для большинства из них вам понадобятся легкие гантели (1,5–2 кг) и коврик.

Лягте на пол, возьмите гантели. Разведите руки в разные стороны, не сгибайте их. Медленно поднимайте (на выдохе) и опускайте руки (на вдохе). Сделайте два подхода по 20 раз.

Встаньте, ноги на уровне ширины плеч. Возьмите гантели, вытяните руки вперед и скрестите их резким движением, затем повторите то же самое за спиной. Повторите упражнение 40 раз в два подхода.

Сложите ладони перед собой (локти должны быть на уровне груди). Сильно давите ладонями друг на друга в течение десяти секунд. Повторите 15–20 раз.

Встаньте, ноги на уровне ширины плеч. Левую руку положите на бедро, а правой обрисуйте в воздухе большой круг. Сделайте три круга вперед, три круга назад. Повторите движения левой рукой. То же самое сделайте двумя руками одновременно (имитируйте движения пловца).

Если вы будете делать эти упражнения регулярно, то уже через несколько недель заметите, что грудь стала более подтянутой и упругой.

Новый спорт

Мышцы груди развивают плавание, бадминтон и большой теннис. Так что если походы в спортзал или занятия на коврике дома кажутся вам слишком скучными, попробуйте заняться новым видом спорта. К тому же очевидно, что плавание и бадминтон способствуют укреплению практически всех мышц тела, и красивая грудь — это только один из множества плюсов от занятий спортом. Особая диета (вкусная и полезная)

Без правильного питания никуда, сами понимаете. Особенно полезны для груди продукты с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновой хлеб, зелень, капуста (нет, расти грудь не начнет, но состояние железистой ткани капуста улучшает). Пойдут на пользу бета-каротин и калий (налегаем на морковь, шиповник, абрикосы и курагу), а кисломолочные продукты — просто эликсир молодости для молочных желез: они способствуют выработке женских половых гормонов эстрогенов и богаты лактобелками, которые повышают упругость кожи. Хороший бюстгальтер

Бюстгальтер должен быть удобным. Не сдавливать, а поддерживать, не вызывать никакого дискомфорта. Если бретели впиваются в кожу, застежка находится слишком высоко, грудь вываливается или принимает странную форму, то бюстгальтер вам не подходит. Проверить это просто: придя домой, вы стремитесь скорее снять эту сбрую или вы не замечаете, надет на вас лиф в данный момент или нет? Если вы выбираете первый вариант, ищите свою модель бюстгальтера. Сейчас существуют специальные услуги бра-фиттинга, возможно, они станут для вас выходом из положения. Кстати, у нас есть отличная подборка моделей для любого размера груди.

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Когда солнца становится мало, многие начинают посещать солярий. Но врачи уже давно в один голос твердят: «Загорать вредно!» Под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа груди истончается и высыхает, страдает от потери эластичности и упругости. К несчастью, чрезмерная любовь к загару (особенно топлес) вызывает преждевременное старение кожи и даже может стать причиной развития рака груди. Прямая осанка

Привычка сутулиться — главный спутник обвисшей груди. Следите за осанкой: держите спину прямо, а голову выше! Тогда и грудь никуда не уплывет.

Самомассаж

Обязательно делайте самомассаж каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Нанесите на грудь питательный крем (см. пункт 2) и начинайте легкие поглаживания груди от ложбинки в стороны. Затем переходите на нижнюю часть груди — руки двигаются по направлению к плечам. В конце аккуратно помассируйте грудь круговыми движениями. Такой простой массаж нормализует кровообращение и оберегает грудь от застойных явлений, крайне опасных для женского организма.

«Нет» резкому похудению

Колебания веса способны погубить форму груди даже в юном возрасте. Если вы набрали лишние килограммы, не рискуйте своим здоровьем и худейте постепенно. Во время беременности и после нее (именно в этот период женщина может значительно поправиться, а затем пытаться скорее сбросить вес) пользуйтесь различными кремами и гелями против растяжек.

Маммография раз в год Самое-самое важное правило: регулярно посещайте врача! Маммолог не только даст вам все рекомендации по уходу за кожей груди, но и вовремя предупредит развитие опасных заболеваний, а также при необходимости выпишет правильное лечение. К сожалению, статистика плачевна: рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Помните: в 98% случаев рак груди излечим, если диагностирован на ранней стадии! Иллюстрации: hsmedia.ru, almea.ru, shopify.com, vanamburgsurgery.com Как подобрать сексуальное белье, которое подчеркнет красоту груди:

«Оно убивает эротику»: какое белье мы считаем сексуальным, а мужчины — нет Сексуальное белье по мнению мужчин разных знаков зодиака Никто не заметит: лучшее бесшовное нижнее белье