Гладкость ног: как добиться и надолго ее сохранить?

У вас не хватает времени на регулярную эпиляцию в салоне? Braun решил эту проблему — теперь можно избежать вросших волос, красных точек и раздражений в домашних условиях.

Перед летом бренд запустил новую линейку эпиляторов Braun Silk-épil с технологией SensoSmartTM. Новый световой сигнал в эпиляторе подскажет вам, когда ослабить нажатие — процесс эпиляции станет более комфортным.

Новый бьюти-гаджет без прикрас творит настоящие чудеса — он удаляет даже короткие волоски, с которыми не справляется воск.

Эпилятор можно использовать в теплой воде, что подготавливает кожу к процедуре, делая процесс безболезненным. Бренд подготовил для нас и несколько новых насадок с эффектом массажа, которые улучшают циркуляцию крови и помогают бороться с целлюлитом. Новые гаджеты помогут сделать легкий пилинг, предотвращая появление вросших волос, избежать появление раздражения и красных точек.