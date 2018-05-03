Гладкость ног: как добиться и надолго ее сохранить? 

У вас не хватает времени на регулярную эпиляцию в салоне? Braun решил эту проблему — теперь можно избежать вросших волос, красных точек и раздражений в домашних условиях.
Перед летом бренд запустил новую линейку эпиляторов Braun Silk-épil с технологией SensoSmartTM. Новый световой сигнал в эпиляторе подскажет вам, когда ослабить нажатие — процесс эпиляции станет более комфортным.
Новый бьюти-гаджет без прикрас творит настоящие чудеса — он удаляет даже короткие волоски, с которыми не справляется воск.
Эпилятор можно использовать в теплой воде, что подготавливает кожу к процедуре, делая процесс безболезненным. Бренд подготовил для нас и несколько новых насадок с эффектом массажа, которые улучшают циркуляцию крови и помогают бороться с целлюлитом. Новые гаджеты помогут сделать легкий пилинг, предотвращая появление вросших волос, избежать появление раздражения и красных точек.
Лицом новой линейки эпилиторов стала актриса Елена Подкаминская. Она поделилась своими бьюти-секретами, рассказав, что красивое тело — ухоженное тел и на своем примере показала, что можно выглядеть «на все сто», не тратя большое количество времени.