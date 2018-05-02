Ухаживаем за руками: советы и рецепты

Красота рук не зависит от формы ногтей или длины пальцев. Главные показатели здесь — упругость кожи, гладкие и розовые ногти. МедикФорум решил собрать советы, которые помогут сохранить молодость и красоту рук.

Правила ухода за руками

Невозможно уберечь руки от постоянного воздействия агрессивной среды. Постоянный контакт с водой, химическими бытовыми средствами, перепад температур делают свое дело. Кожа рук быстро стареет, трескается, становится сухой и дряблой. Все это можно избежать, если правильно и систематично ухаживать за руками. Для начала заведем правило: работать с химическими средствами только в перчатках. Это избавит вас от многих проблем. Руки больше не моем очень холодной и очень горячей водой. Вода должна быть комнатной температуры. Вытираем насухо! Иначе кожа обветрится и могут появиться заусенцы. И сразу после мытья нанесите увлажняющий крем. Эта процедура должна быть доведена до автоматизма.

Рецепты для ухода за руками

Тюбики с кремом для рук пусть будут на кухне, в спальне, в ванной. Ну и в сумочку положите тюбик. Крем всегда должен быть под рукой. Ваши ручки будут благодарны за теплую ванночку в конце дня. Вам понадобится всего 5 минут, теплая вода, 3 — 4 капли масла ментола и розмарина, 30 мл любого растительного масла. Маски для рук можно вообще делать на кухне, не выделяя для этого специально время. Вы готовите, например, картофельное пюре для своих близких. Отложите ложку пюре в мисочку и положите туда чайную ложку касторового масла. А теперь нанесите на руки и отдохните 10 минут. Все. Кожа рук станет мягкой, покраснения пройдут. Или вот такой «кухонный» вариант маски. Нам надо 1 ст.л. жидкого меда, яичный желток 1 ст.л. сметаны. Смешать эти ингридиенты и нанести маску на руки. Отдохнем 10 — 15 минут порадуемся нежной и бархатистой коже. Ваши ноготки тоже требуют заботы. Помните, что красота начинается снаружи. Включите в меню больше белка. Молоко и крупы всегда должны быть в рационе. В около ногтевой валик и саму пластину втирайте каждый день витамин Е в жидкой форме. Сейчас в аптеке можно купить лечебные эмали. Если ногти тонкие и ломкие, то такие средства ухода обязательно надо приобрести. В их состав входит креатин, кальций и витамины. Поврежденным ногтям такое лечение необходимо. Заботиться о красоте своих рук несложно и приятно. В уходе за кожей рук и ногтей главное — систематичность. Маски, пилинги, ванночки не дадут нужного эффекта, если делать их время от времени. Уход за собой на постоянной основе обязательно даст хороший результат. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать правильно за ногтями.