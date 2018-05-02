Мелирование волос: советы и рекомендации

Мелирование волос — процедура, успевшая стать «классикой». Она всегда в моде, всегда актуальна и востребована. В этой связи особенно приятно, что такая услуга сегодня оказывается и в домашних условиях. МедикФорум выяснил, как правильно провести процедуру.

Как проводить процедуру дома?

Чтобы стать красивой, вам даже не придется выходить из дома. Нужно только пригласить нашего выездного мастера. Мелирование обладает массой достоинств. Оно позволяет идеально скрыть седину, придает образу женщины особое очарование. К тому же, этот способ считается универсальным, так как подходит он любой даме. Неважно, какой длины у нее волосы и какую прическу она предпочитает. В любом случае, мелирование наверняка будет ей к лицу. Сейчас существует множество технологий проведения этой процедуры. Вам может приглянуться американский способ окрашивания, предполагающий использование нескольких оттенков одного цвета или яркое, констрастное — подходящее экстравагантным особам. Мелирование волос давно покорило сердца истинных модниц, которые находят в нем отличную возможность подчеркнуть свою элегантность и неповторимость. И все чаще они предпочитают услуги выездных мастеров. Присоединяйтесь и вы к их числу! Красота с доставкой на дом — это удобно и практично. Наш опытный мастер-профессионал приедет к вам в назначенный день и час, чтобы превратить Золушку в принцессу. Сотрудничать с ним не только приятно, но и выгодно.

В чем плюсы домашнего мелирования

Если вы отдаете предпочтение проведению различных косметологических или парикмахерских процедур в домашних условиях, то получаете возможность сберечь время и финансы. Услуги мастеров, работающих на дому, стоят на порядок дешевле, нежили те, что оказываются в салонах красоты. К тому же, подобная форма сотрудничества бесспорно удобна для клиентов. Чтобы заказать мелирование волос дома, необходимо созвониться с выездным мастером и договориться с ним о встрече на вашей территории. Наш специалист не заставит себя ждать, поскольку пунктуальность относится к числу его достоинств. Еще одним несомненным плюсом подобного сотрудничества является и то, что выездной мастер — человек аккуратный. Вам не стоит опасаться, что после проведения тех или иных парикмахерских мероприятий дома вам придется приниматься за генеральную уборку. Приглашенный специалист сделает все предельно аккуратно и обязательно приберет за собой. Для оказания этой услуги он использует только качественные и проверенные красящие составы, которые не оказывают пагубного влияние на состояние и здоровье волос. Выездной парикмахер поможет подобрать краску, соответствующую особенностям вашей шевелюры, а также даст полезные советы по уходу за локонами после окрашивания. Надо сказать, что мелирование при своей кажущейся простоте мероприятие достаточно сложное. Настоятельно не рекомендуется заниматься им самостоятельно. Лучше воспользоваться услугами профессионала. Тем более что сделать это так просто! Мелирование волос дома может позволить себя любая представительница прекрасного пола. Оставаться эффектной, красивой и очаровательно вам поможет наш выездной парикмахер. Ранее эксперты рассказали о техниках мелирования.