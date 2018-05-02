Ещё
Что такое ремувер?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что такое ремувер? 

Я Покупаю 2 мая 2018
Фото: Я Покупаю
Ремувер — средство для маникюра. Применяется для обработки кутикулы, заменяя щипчики. Активные вещества ремувера растворяют кожицу вокруг ногтя так, что она легко убирается с помощью апельсиновой палочки.
Ремуверы бывают разные: жидкие, в виде крема. Последние за счет своей консистенции удобнее в использовании, так как они не растекаются. Что касается формы тюбика, то варианты с узеньким носиком — самые практичные.
Ремуверы также бывают щелочными и кислотными. Первые более щадящие и начинают действовать через 20 минут. Средства на основе кислот для маникюра чаще всего используют профессионалы. Результат работы такого ремувера заметен уже через пару минут.
Mavala Cuticle Remover, цена: от 386 руб.
Средство для удаления кутикулы Kiss, цена: от 494 руб.
Читать больше о красивых и здоровых ногтях:
Идеи для стильного маникюра весны 2018: самые модные оттенки, формы и дизайн
Весенний педикюр: шесть беспроигрышных вариантов
10 очаровательных идей, как сочетать маникюр с букетом невесты
Я Покупаю: последние новости
5 модных кос для длинных волос: пошаговая инструкция Аппаратный педикюр: пять причин за и три против процедуры Прически, которые сделают вас на 10 лет моложе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции394
Запад предлагает России отказаться от земли и армии225
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе81
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом10
Меркель не смогла защитить Германию от США43
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение