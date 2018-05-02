Что такое ремувер?

Ремувер — средство для маникюра. Применяется для обработки кутикулы, заменяя щипчики. Активные вещества ремувера растворяют кожицу вокруг ногтя так, что она легко убирается с помощью апельсиновой палочки.

Ремуверы бывают разные: жидкие, в виде крема. Последние за счет своей консистенции удобнее в использовании, так как они не растекаются. Что касается формы тюбика, то варианты с узеньким носиком — самые практичные.

Ремуверы также бывают щелочными и кислотными. Первые более щадящие и начинают действовать через 20 минут. Средства на основе кислот для маникюра чаще всего используют профессионалы. Результат работы такого ремувера заметен уже через пару минут.

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