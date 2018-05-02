Будь в тренде: стрижки и прически на пике моды

Волосы называют главным украшением и визитной карточкой женщины. Но красивые волосы — вовсе не обязательно коса до пояса: правильно подобранная стрижка или укладка порой творит чудеса, подчеркивая нашу естественную красоту и скрывая недостатки. При этом мода на те или иные стрижки и техники окрашивания не менее переменчива, чем модные тенденции в одежде. Стилисты рассказали, какие прически будут на пике популярности до конца 2018 года.

Челки

Фото: woman.ua В этом году челки снова вернулись на подиумы и страницы модных журналов. Особенно актуальна длинная каскадная челка — такая, какую носила Бриджит Бардо. Ее можно носить практически с любой стрижкой или укладкой, обладательницам как прямых, так и кудрявых волос. Но это не единственный вариант челки в этом сезоне: еще одна модная тенденция — хулиганская челка, ставшая известной благодаря другой законодательнице стиля — Джейн Биркин. Еще один тренд для самых смелых модниц — ультракороткая челка. Как правило, такая подходит круглолицым девушкам с широко поставленными глазами.

Пикси

Фото:y-jenchina.ru Не менее смелое новое модное веяние — открывающая лицо стрижка пикси с торчащими рваными прядками и ассиметричной челкой. Однако такая стрижка очень капризна: не подходит женщинам в возрасте и дамам размера плюс.

Каре

Фото: queenofstyle.ru Каре — это бессмертная классика. Эта стрижка подходит девушкам и женщинам всех возрастов и обладательницам любой формы лица. В этом сезоне стилисты по волосам советуют носить каре не только на прямых волосах, но и попробовать образ с небрежными волнами. Длина стрижки может быть любой: актуальны и классика, и каре-боб, и длинное каре. Главное преимущество каре в том, что уход за волосами и укладка у его обладательниц занимает значительно меньше времени, чем у девушек с длинными волосами.

Каскад

Фото: womenshealth.su Отличный способ сохранить нужную вам длину волос и остаться в тренде — сделать каскадную стрижку. Благодаря различной длине прядей такая прическа всегда выглядит естественно и сохраняет объем. Еще один плюс: каскад отлично смотрится и на прямых, и на волнистых, и на кудрявых волосах. К тому же обладательницам каскадной стрижки будет проще отрастить волосы: у вас будет возможность избавляться от неравномерно секущихся кончиков, сохраняя таким образом длину здоровых волос.

Что касается укладок, в моду вернулись 80-е с их пышными волосами и игривыми локонами. При окрашивании отдайте предпочтение натуральным цветам с бликами или «выгоревшими» прядями.