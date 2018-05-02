Правильная подготовка к шугарингу

Шугаринг — одна из самых распространенных косметических процедур, как среди женщин, так и мужчин. Ее выполняют на разных частях тела. Самые распространенные виды шугаринга — это шугаринг ног, бикини и подмышек. МедикФорум выяснил, как правильно проводить процедуру, чтобы не было побочных эффектов. У данной процедуры есть противопоказания. Если у Вас есть непереносимость сахара или лимонной кислоты, то следует отказаться от процедуры, т.к. это основные компоненты, входящие в состав сахарной пасты для депиляции. Так же процедуру не рекомендуется выполнять в местах, где есть раны, царапины, папилломы и другие изъяны кожи, при которых сахарная паста может нанести вред. Данная статья поможет Вам правильно подготовить себя и свое тело к шугарингу.

Подготовка волос при посещении процедуры

Стоить помнить, что чем длиннее волос, тем болезненнее будет ощущаться процедура. Если процедура шугаринга проводится в первый раз, то волоски после бритья на Вашем теле достаточно жесткие и толстые, поэтому необходимо отрастить нужную длину для более легкого и безболезненного удаления (5-8 мм). Если волоски больше 8 мм, то следует их удалить и дождаться отрастания необходимой длины, либо же, если место позволяет, то по возможности укоротить их. Следует исключить загар места, где будет проводиться депиляция в течение 5-7 дней.

Подготовка кожи к процедуре

Важно не пользоваться кремами и другими косметическими средствами перед процедурой депиляции, чтобы кожа не была жирной, и сцепление пасты с волосками было максимальным. Использование легкого скраба для тела поможет убрать остатки косметических средств, жира и ороговевших частиц кожи. Кожу необходимо обезжирить и обработать тальком в месте, где будет проводиться процедура депиляции для более крепкого сцепления сахарной пасты с волосками.

Психологическая подготовка

Многие девушки перед первым посещением, а некоторые и при последующих бояться идти на процедуру, т.к. считают ее ужасно болезненной. Если у Вас слишком низкий болевой порок, то всегда можно принять обезболивающую таблетку. Во время процедуры следует отпустить все мысли и поставить расслабляющую музыку, отбросить все стеснения и представить хороший результат после процедуры, тогда будет гораздо легче. Теперь ясно, что подготовка к процедуре сахарной депиляции является неотъемлемой и важной частью. Если Вы проделаете все эти хитрости, то процедура депиляции для Вас пройдет достаточно быстро и безболезненно, а эффект от нее будет радовать еще больше. Ранее эксперты рассказали, как правильная посуда позволит похудеть.