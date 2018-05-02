Ламинирование волос в домашних условиях: способ приготовления раствора и советы

Волосы являются одним из главных украшений женщины, поэтому очень важно, чтобы они всегда оставались красивыми и ухоженными. Специалисты предлагают массу способов для поддержания красоты и здоровья волос, самым популярным и часто используемым в последнее время является ламинирование. Если ваши волосы непослушны и требуют особого внимания и ухода, то эта процедура именно то, что вам нужно. МедикФорум собрал советы по проведению этой процедуры. Ламинирование — это нанесение на волосы раствора, который не пропускает воздух и содержит в своем составе питательные и увлажняющие компоненты. Каждый волосок оказывается в особой пленке, которая защищает его от отрицательного воздействия окружающей среды.

Ламинирование волос в домашних условиях

Сушка феном, завивка, химия, солнечные лучи — все это негативно сказывается на состоянии волос. Ламинирование позволит добиться искрящегося блеска и сделать их стойкими к повреждениям, а также способствует лучшему сохранению питательных веществ и влаги, тем самым придает волосам шелковистость и эластичность. Если вы хотите иметь насыщенный цвет волос, то перед ламинированием стоит придать волосам желаемый оттенок. Домашнее ламинирование процедура абсолютно безвредная, не имеет противопоказаний и подходит для всех типов волос. Желатин представляет собой чистый коллаген, поэтому его польза для волос бесспорно велика. Эффект от ламинирования с использованием желатина заметен сразу. После процедуры волосы на глазах приобретают объем и блеск. Желатин обволакивает каждый волос тонкой пленкой и тем самым защищает от повреждений, достойно заменяя профессиональные средства для ламинирования. Состав желатинного средства для волос, альтернативный салонному специализированному составу для ламинирования, который вы можете сделать дома.

Вам потребуется:

— 3 ст. ложки сухой ромашки либо 4 пакетика ромашкового чая; — 2 ст. ложки желатина; — стакан воды; — 70 мл любого шампуня для волос; — ст. ложка меда; — 20 капель эфирного масла лимона; — 15 капель оливкового масла; — несколько капель сока алое (можно приобрести в аптеке).

Способ приготовления:

Ромашку залить кипятком, а затем поставить на водяную баню (10 — 15 минут). Полученный раствор процедить, чтобы в нем не осталось травы. Добавив желатин, снова вернуть раствор на водяную баню, до частичного или полного растворения желатина. В полученную смесь добавьте шампунь и аккуратно вливайте остальные ингредиенты, помешивая раствор. Когда смесь станет комнатной температуры, перелейте ее в удобную емкость и поставьте в холодильник до полного остывания.

Применение

Взяв часть желейной массы, разотрите ее в руках для того, чтобы она немного согрелась. Затем нанесите на чистые, немного увлажненные волосы, не пропустив ни одной прядки. Состав нужно держать минимум 10 минут, после чего необходимо смыть, желательно несколько раз и без использования шампуня. Эффект будет держаться около 3 недель, затем можно будет повторить процедуру. При выполнении рекомендаций ламинирование домашними средствами пройдет быстро, сэкономит ваши средства, и превзойдет все ожидания. Ранее эксперты рассказали, как использовать желатин для волос.