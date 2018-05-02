Как обезопасить себя от насекомых

В столицу пришла весна, и многие горожане стараются проводить выходные на даче или на природе: в парках и на прудах. Однако походы на природу могут оборачиваться небольшими неприятностями: людей «достают» мошки и другие и насекомые.

Чтобы минимизировать риск укусов, необходимо не надевать яркую одежду, которая привлекает насекомых. Рекомендуемые цвета одежды для летнего сезона: белый, бежевый, светло-зеленый и цвет хаки. При этом нужно выбирать такую одежду, которая прикрывает как можно большую часть тела.

Также любителям природы не стоит ходить босиком по траве, так как именно по земле ползает множество насекомых. Но если все-таки ноги хотят отдохнуть от обуви, то следует избегать низкоцветущих растений, например, клевера, который из-за нектара пользуется большой популярностью у мошек.

Также не стоит пользоваться духами и туалетной водой перед выходом на природу — это приманка для насекомых. На голову лучше надевать кепку или волосы прятать в косынку, так как если мошки попадают в волосы, то начинают жалить и кусать.

— К проверенным народным средствам против комаров относятся запах валерианы или табачный дым, — рассказывает врач Виктор Калугин. — Поэтому перед выходом на природу лучше запастись специальными средствами, которые выделяют дым.

Со слов медика, комаров отпугивает запах гвоздики, базилика, аниса и эквалипта. Любое из масел этих растений — хорошее средство от укусов комаров.

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