О стиле и красоте: лучшие материалы этой весны

На улице все жарче, и это вдохновляет меня на новые материалы об одежде, уличном стиле и гайды по объектам обожания. Пока я изучаю тренды и разбираюсь, что именно стоит рассказать тебе о моде, смотри подборку наших лучших материалов о красоте и стиле.

Как выбрать украшения, если любишь минимализм

Изящные аксессуары для тех, кто любит простоту.

Стильные прически для тех, кто хочет отрастить волосы

Друзья думают, что ты поссорилась со своим парикмахером, а ты гадаешь, как бы уложить волосы, чтобы они выглядели аккуратно.

6 трендовых стрижек от знаменитостей

Какие стрижки актуальны в этом году, кому они подойдут и как их уложить.

6 уроков быстрого макияжа от Виолетт

Главная идея французского макияжа — подчеркнуть естественность и показать характер.

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Весна еще никогда не была такой богатой на расцветки.

Стритстайл: как повторить образ Дженни Уолтон

Как правильно подобрать тональный крем

Покупай только то, что действительно скроет несовершенства, а не будет выглядеть восковой маской.

5 способов чувствовать себя уверенно без макияжа

Секрет натуральной красоты не в хороших генах, а в умении правильно расставлять акценты.

Как носить украшения с обыкновенной одеждой

Где купить и с чем сочетать объемные серьги, ожерелья и комплекты из драгоценных камней.

Как понять, чего не хватает твоим волосам

Какие компоненты необходимы волосам, как узнать, чего не хватает твоему организму и что с этим делать.