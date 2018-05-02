15 страшных мифов о сахарной депиляции: верить или нет?

Существует много способов избавиться от нежелательных волос на теле. Старая и привычная бритва, эпилятор, неприятный и горячий воск и, конечно, сладкая сахарная паста. Шугаринг (или сахарная депиляция) появился не так давно, но уже нашел своих поклонниц. Давайте разберемся!

Что такое шугаринг? Мастер наносит на кожу специальную пасту, основным компонентом которой является сахар. Предварительно кожа очищается обезжиривающим лосьоном. Сначала косметолог разогревает и разминает руками небольшое количество пасты. Когда она приобретает нужную консистенцию, пасту наносят на кожу против роста волос. Затем мастер удаляет пасту по направлению роста волос резким движением. После процедуры чистые участки кожи обрабатывают успокаивающим гелем.

Миф №1: после шугаринга останутся мелкие волоски

Неправда

Когда сахарная паста нанесена на кожу, она обволакивает даже короткие и тонкие волосы. После процедуры вы увидите идеальный эффект: кожа будет абсолютно чистой. Тем более что пасту можно наносить на одни и те же участки несколько раз.

Миф №2: вдруг у меня будет аллергия на пасту?

Неправда

Сахарная паста абсолютно натуральна и безвредна (говорят, ее даже можно есть). Поэтому этот способ депиляции считается гипоаллергенным.

Миф №3: после шугаринга на коже появится раздражение

Неправда

Повторяем, паста имеет стопроцентно натуральную формулу: она состоит из сахара и воды, не содержит отдушек, красителей и химических добавок. Следовательно, ее состав не раздражает кожу и не вызывает покраснение после процедуры. Этот метод подходит девушкам с очень чувствительной кожей.

Миф №4: это очень и очень больно

Неправда

Конечно, каждый человек ощущает боль по-своему, но шугаринг намного менее болезненная процедура, чем, например, восковая депиляция или удаление волос эпилятором. Пасту убирают по направлению роста волос, поэтому процедура вполне терпима. Кроме того, многое зависит от мастера, который делает депиляцию, от вашего болевого порога и от того, в какой раз вы делаете данную процедуру. После третьего-четвертого раза боль исчезнет.

Миф №5: волосы нужно отрастить до 4–5 мм Правда

К сожалению, если волосы будут короче, то паста не сможет захватить волоски, и вы не получите качественного результата. Несколько дней щетины стоят нескольких недель красоты!

Миф №6: пасту нагревают, и есть риск получить ожоги

Неправда

Вы путаете шугаринг с восковой депиляцией. Процедура проводится с помощью теплой пасты (температура вашего тела), поэтому неприятные ощущения и ожоги исключены.

Миф №7: вместе с волосками травмируется кожа

Неправда

При проведении процедуры депиляции живые клетки кожи не удаляются, паста обволакивает только волоски, кожа остается в полном порядке.

Миф №8: я не смогу закончить процедуру раньше времени, если будет очень неприятно

Неправда

Один из плюсов заключается в том, что прекратить процедуру можно в любой момент, ведь сахар прекрасно смывается теплой водой (в отличие от воска, которому требуются специальные средства).

Миф №9: шугаринг может не удалить жесткие волосы

Правда

Действительно, могут возникнуть некоторые трудности с жесткими волосами, которые привыкли к бритве. Однако после первого шугаринга такой проблемы уже не будет.

Миф №10: удалять волосы нужно будет каждый месяц

Неправда

После нескольких процедур волосы растут намного медленнее и становятся заметно тоньше. Поэтому с каждым разом промежуток времени между походом в салон будет уменьшаться.

Миф №11: у процедуры очень много противопоказаний

Неправда

Конечно, у шугаринга, как и у любой другой процедуры, есть некоторые противопоказания. Например, наличие раздражений, воспалений или повреждений кожи, эндокринные, психические заболевания, беременность. Однако в то же время сахарная депиляция разрешена при варикозной болезни или сосудистых сеточках на ногах (восковая — запрещена).

Миф №12: после процедуры появятся воспаления и вросшие волосы

Неправда

Сахарная паста окружает волос, захватывает его и удаляет полностью — она не ломает его, поэтому риск получить воспаление или вросший волос минимальный. Кроме того, сахар способен остановить рост патогенной микрофлоры и предотвратить любые воспаления.

Миф №13: эффект от шугаринга длится недолго

Правда / неправда

Что значит долго? Кожа остается чистой от трех до четырех недель. Это очень хороший результат, но если вы хотите получить более радикальный эффект, то стоит подумать о лазерной эпиляции.

Миф № 14: процедура отнимает слишком много времени

Правда / неправда

Все зависит от того, какие зоны вы хотите продепилировать. Зона подмышек не займет более 15 минут, на голень мастеру потребуется около 30 минут, а если вы хотите все и сразу, то придется подождать и потерпеть.

Миф №15: чтобы получить желаемый эффект, нужно долго искать профессионального мастера

Правда

Пожалуй, это можно отнести к любой процедуре. Не нужно доверять свое тело непрофессионалам или делать депиляцию самостоятельно. Ваша инициативность или желание сэкономить могут превратить лживые мифы в реальность.

Во-первых, существуют различные виды сахарной смеси, и только мастер определит, какая нужна именно вам. Во-вторых, хороший косметолог знает, как сделать все очень быстро и безболезненно. В-третьих, здорово, если вы доверяете своему мастеру и не боитесь идти на очередную депиляцию. К тому же в салонах используются только качественные и проверенные пасты.

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