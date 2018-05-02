Гимнастика красоты: шесть упражнений для «оживления» лица днем

Косметолог Елена Пятибрат предлагает читателям Sobesednik.ru комплекс упражнений для омолаживания лица.

Елена Пятибрат // Фото: из личного архива

1. Рисуем знак бесконечности руками

Правая/левая рука

— обнимаем себя за плечи, ладонями опускаем плечи вниз,

— рисуем знак бесконечности (неважно, в какую сторону рисовать),

— таз и ноги стоят на одном месте, работают только плечи и корпус,

— время на каждую руку: в идеале 30–40 раз, начинаем с 5 раз,

— руки опустили, расслабились, поменяли руки (та, которая была сверху, пошла вниз), проверяем себя: плечи внизу, вытягиваем шею,

— закончили упражнение, встряхнули руки.

2. Разминаем зону декольте

— руки зажимаем в кулачки,

— выполняем круговые движения по всей поверхности декольте.

3. Таскаем себя за волосы

— берем горсти волос прям у корней и с чувством прорабатываем каждый участок головы (из стороны в сторону, вперед-назад, круговыми движениями).

4. Разминаем шею — голову аккуратно поднимаем, а ткани, которые мы поднимали в предыдущем упражнении, теперь пальчиками плотным движением опускаем вниз от 7-го шейного позвонка, делаем с раскрытой грудью,

— далее уже массирующими движениями разминаем это же место (холку), там должно быть все очень мягко, никаких горбов, шишек,

— далее одной рукой обнимаем себя за шею, делаем мягкие, разминающие движения (рука плотно, всей ладонью прижата к шее, спина прямая),

— то же самое делаем другой рукой.

5. Делаем «О»

— мягко опускаем нижнюю челюсть и произносим звук «О»,

— повторяем несколько раз,

— следим, чтобы губы при этом были расслаблены.

6. Жевательная мышца

— делаем «О»,

— большой палец кладем на нижнюю челюсть, согнутый указательный палец — на скуловую кость, указательным пальцем разминаем жевательную мышцу по направлению от скуловой кости к нижней челюсти.

Расслабляемся, улыбаемся и хлопаем себе!