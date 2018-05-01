Да пребудет с нами сила волос… Советы Елены Малышевой

Почему редеет шевелюра у женщин и что с этим можно сделать, в студии программы рассказывает эксперт, специалист Центра волос при Федеральном центре дерматологии и косметологии Ирина Кодрахина. Важно! Шампуни для волос с суперполезными веществами, кондиционеры, маски, бальзамы, масла и другие чудодейственные эликсиры в красивых баночках и флакончиках, якобы делающие наши волосы густыми, сильными и пышными, — на самом деле не больше чем средства гигиены. Увы, но косметическими средствами на шевелюру не воздействуешь. Ведь волос — это мертвый роговый придаток кожи. Чтобы прическа была роскошная, воздействовать нужно на волосяную луковицу, подобно тому, как при выращивании лука садоводы не полируют перья, а удобряют землю, в которой скрыта луковица. То, что волосы выпадают, — это нормально. Главное, чтобы на замену им вырастали новые. И соотношение выпавших — выросших было примерно одинаковым. Беспокоиться стоит, если по ощущениям волос стало выпадать в два раза больше, чем обычно. Заметили у себя такой волосопад — не теряйте времени на маски с луком и чесноком, идите к врачу-дерматологу и, возможно, эндокринологу. Дело в том, что поредение волос на передней части головы у женщины говорит о том, что у нее резко снизился уровень женских половых гормонов и выросло количество мужских. Такое случается, например, при наступлении менопаузы. Необходима гормональная терапия. Когда начинать беспокоиться: Распустите волосы свободно и проведите раскрытой ладонью (пятерней) по всей длине: сколько волос оказалось на ладони? 1 — 2 — это несущественно. А вот если вытянулся целый пучок волос — срочно к врачу! Внимательно изучите границу роста волос на лбу. Если здесь просвечивает кожа — Хьюстон, у нас проблема! Если косы не растут у ребенка Страшнее всего, если волосы теряют дети. В программу «Жить здорово!» обратилась мама шестилетней малышки, у которой на голове начали появляться очаги-лысинки — за ушами, на темени. Это так называемая гнездная алопеция (алопеция — это научное название облысения). Есть несколько причин, почему лысеют дети: стресс; хронические инфекционные заболевания; изменения щитовидной железы (чаще — гипотиреоз); нарушение питания (например, анемия). Что делать: в первую очередь — обратиться к педиатру. Врач назначит необходимые обследования, чтобы выявить причину. Возможно, понадобится консультация дерматолога. Если местные доктора не могут помочь, обращайтесь в головное медицинское учреждение, которое занимается этой проблемой, — Российскую детскую республиканскую больницу. Там ведут прием прекрасные специалисты, попасть на прием можно по полису обязательного медицинского страхования бесплатно.

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый