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Криотерапия: польза, вред и противопоказания
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Криотерапия: польза, вред и противопоказания 

МедикФорум 44 минуты назад
Фото: МедикФорум
Главной проблемой криотерапии считаются ложные догадки о воздействии холодного газа, причины появления и положительного влияния. МедикФорум выяснил подробности о криотерапии.
Что такое криотерапия?
Некоторые врачи считают, что должный результат окажет нахождение в помещении с охлаждённым воздухом. Аппараты рассчитанные на температуру минус 100 градусов и ниже никак не связаны с криотерапией. Для достижения лечебного эффекта на человеке должно быть минимум одежды для непосредственного контакта воздуха с кожей. Настраивание температуры ниже положенной или уменьшение времени терапии практически полностью лишают человека должного эффекта. Такие возможные ошибки в проведении процедуры обусловлены небольшим процентом распространенности криотерапии в России. Удивительного успеха можно добиться используя криотерапию в лечении целлюлита и псориаза.
Чем полезна терапия?
Эффективность терапии начинается с момента, когда температура на поверхности кожи становится ниже ноля градусов. Для самого верхнего слоя кожи — это временное понижение температуры ничем не опасно, поскольку это временное переохлаждение. В мозг поступают сигналы, запускающие процесс лечения. Температура должна быть не ниже 130 градусов, а время нахождения под холодным воздухом не менее трёх минут. Холодному газу должна подвергаться большая часть поверхности открытой кожи. Максимум рецепторов, попавших в площадь холодного воздуха, обеспечат наилучший результат. Оптимально для лечения: бронхита и астмы, ревматизма и артрита, псориаза и целлюлита, экземы, ожогов, шрамов, травм и аллергии.
Особенности методики
Используется соответствующая аппаратура, с помощью которой можно обеспечить контакт кожи человека с воздухом низкой температуры. Является быстрой и комфортной. Человек полностью, за исключением головы, погружается в слой газа. Сам организм не рискует подвергнуться переохлаждению, лишь тепловые рецепторы на поверхности кожи. Стоимость приблизительно равна 20 долларам за сеанс. Положительный эффект ощущается в быстром выбросе эндорфинов. Такой же результат можно получить, если заниматься спортом около двух часов. -Главный плюс данной процедуры в том, что в результате происходит обновление всего организма. -Также укрепляется иммунитет. -Обезболивающее действие. -Активация метаболизма кожи. -Выраженный косметический эффект. Оборудование для прохождения терапии называется криопакетом. Криопакет — это ёмкость, которую заполняют жидкостью с низкой температурой плавления.
Противопоказания
•Индивидуальная непереносимость. •Онкология. •Повышенная температура тела. •Психические заболевания. •Геморрагический диатез. •Туберкулез лёгких. •Декомпенсация сердечно-сосудистой системы. •Инфаркт миокарда. •Перепады артериального давления.
Побочные эффекты
•Болезненность или дискомфорт. •Риск кровотечения. •Повреждение здорового участка кожи. •Скопление жидкости. •Повреждение нервов, которые могут привести к заболеваниям. Ранее эксперты рассказали о том, что польза от рыбы превышает вред.
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