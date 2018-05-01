Криотерапия: польза, вред и противопоказания

Главной проблемой криотерапии считаются ложные догадки о воздействии холодного газа, причины появления и положительного влияния. МедикФорум выяснил подробности о криотерапии.

Что такое криотерапия?

Некоторые врачи считают, что должный результат окажет нахождение в помещении с охлаждённым воздухом. Аппараты рассчитанные на температуру минус 100 градусов и ниже никак не связаны с криотерапией. Для достижения лечебного эффекта на человеке должно быть минимум одежды для непосредственного контакта воздуха с кожей. Настраивание температуры ниже положенной или уменьшение времени терапии практически полностью лишают человека должного эффекта. Такие возможные ошибки в проведении процедуры обусловлены небольшим процентом распространенности криотерапии в России . Удивительного успеха можно добиться используя криотерапию в лечении целлюлита и псориаза.

Чем полезна терапия?

Эффективность терапии начинается с момента, когда температура на поверхности кожи становится ниже ноля градусов. Для самого верхнего слоя кожи — это временное понижение температуры ничем не опасно, поскольку это временное переохлаждение. В мозг поступают сигналы, запускающие процесс лечения. Температура должна быть не ниже 130 градусов, а время нахождения под холодным воздухом не менее трёх минут. Холодному газу должна подвергаться большая часть поверхности открытой кожи. Максимум рецепторов, попавших в площадь холодного воздуха, обеспечат наилучший результат. Оптимально для лечения: бронхита и астмы, ревматизма и артрита, псориаза и целлюлита, экземы, ожогов, шрамов, травм и аллергии.

Особенности методики

Используется соответствующая аппаратура, с помощью которой можно обеспечить контакт кожи человека с воздухом низкой температуры. Является быстрой и комфортной. Человек полностью, за исключением головы, погружается в слой газа. Сам организм не рискует подвергнуться переохлаждению, лишь тепловые рецепторы на поверхности кожи. Стоимость приблизительно равна 20 долларам за сеанс. Положительный эффект ощущается в быстром выбросе эндорфинов. Такой же результат можно получить, если заниматься спортом около двух часов. -Главный плюс данной процедуры в том, что в результате происходит обновление всего организма. -Также укрепляется иммунитет. -Обезболивающее действие. -Активация метаболизма кожи. -Выраженный косметический эффект. Оборудование для прохождения терапии называется криопакетом. Криопакет — это ёмкость, которую заполняют жидкостью с низкой температурой плавления.

Противопоказания

•Индивидуальная непереносимость. •Онкология. •Повышенная температура тела. •Психические заболевания. •Геморрагический диатез. •Туберкулез лёгких. •Декомпенсация сердечно-сосудистой системы. •Инфаркт миокарда. •Перепады артериального давления.

Побочные эффекты

•Болезненность или дискомфорт. •Риск кровотечения. •Повреждение здорового участка кожи. •Скопление жидкости. •Повреждение нервов, которые могут привести к заболеваниям. Ранее эксперты рассказали о том, что польза от рыбы превышает вред.