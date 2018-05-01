Части тела, которые лучше лишний раз не трогать

Мелкие неприятности на коже вроде прыщика или комариного укуса большинство людей устраняет просто в автоматическом режиме. А ведь даже обычный заусенец вполне может внезапно трансформироваться в серьезную проблему, вплоть до инфекционного отделения. Оставьте детские привычки в прошлом и почаще отдавайте себе отчет в сиюминутных действиях — не мешайте организму устранять временный дефект естественным образом.

Заусеница

Подумайте дважды, прежде чем потянуть в рот палец с заусеницей. Привычка осталась из детства, но мозги же уже взрослые, правда? Чаще всего раздражающий кусочек кожи отрывается «с корнем», оставляя маленькую ранку. Зачем рисковать подхватить инфекцию, когда можно просто взять и отрезать заусеницу маникюрными ножницами.

Черные точки

От неприятных черных точек на лице избавляться лучше при помощи специалиста-косметолога. Самостоятельно вы больше вреда нанесете: кожа лица очень чувствительна, травмировать ее легко. Одно неудачное движение и неприятная, но исправимая черная точка превращается в не менее неприятный, но уже постоянный шрамик.

Седые волосы

Седые волосы становятся для многих людей серьезной причиной впасть в депрессию. Старость мол, а я так ничего и не успел. Но избавляться от признаков возраста точечным способом пинцетом, например, идея неудачная. Так вы повреждаете сам фолликул, откуда уже больше ничего не вырастет. Что выбираете между седыми волосами и залысинами?

Волдыри

Вы знали, что обычные волдыри каждое лето приводит на больничные койки тысячи россиян? А не надо относиться к своему телу наплевательски. Сами по себе они не опасны вообще ничем, но стоит проколоть мерзкий пузырь иглой без дезинфекции — и шансы получить воспаление взлетают до небес. Если волдырь действительно мешает ходить, прокалите иголку над огнем и продезинфицируйте спиртом

Укус комара

Укус комара штука безболезненная, но крайне раздражающая. Сколько летних ночей вы провели остервенело почесываясь без сна? Между тем укусы трогать не стоит, пусть и чешется. Инфекция, гнойники, рубцы — оно того не стоит. Приложите лед и раздражение пройдет само собой.