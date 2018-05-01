Грибок ногтей: симптомы и причины

Грибковая инфекция — очень неприятный недуг, нападающий не только на мягкие ткани тела, но и на ногтевые пластины. Грибок является сложным, опасным, трудно излечимым заболеванием, которое при отсутствии должного лечения полностью разрушает структуру ногтя, провоцирует образование на коже пальцев язв, ослабляет иммунную систему. Поэтому, не стоит относиться к этой болезни как к обычному эстетическому дефекту ногтей. Патогенный грибок требует срочного медикаментозного лечения и консультации с микологом. Однако также можно и самостоятельно поддерживать лечение. МедикФорум собрал информацию об этом недуге. Грибковая инфекция может поразить ногтевые пластины и на руках, и на ногах. Если заражение еще находится на начальной стадии, ткани ногтя не подверглись полному расслоению, устранить недуг помогают народные средства. Но когда заболевание уже распространилось и приняло хроническую форму, избавиться от него возможно только фармацевтическими препаратами. Аптечные лекарства хорошо сочетаются с рецептами народной медицины, их совместное применение ускоряет процесс выздоровления и усиливает лечебный эффект.

Причины заражения ногтей грибком

Возбудителями грибковой инфекции на ногтях являются патогенные микроорганизмы плесневой или дрожжевой природы, среди которых чаще всего встречается грибок рода Candida. Различные виды грибков постоянно обитают в человеческом организме, находятся в подавленном состоянии, но при определенных условиях возбуждаются и начинают активно размножаться. Главная причина такого поведения микроорганизмов — снижение иммунитета, острые и хронические заболевания, сильно ослабляющие защитные силы организма. Грибком ногтей заражаются преимущественно люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением, онкологией, нарушением обмена веществ, работающие на производствах с вредными условиями труда. Постоянно мучаются с грибком ногтей на ногах также люди, обладающие врожденной патологией кожных покровов — гипергидрозом, или повышенной потливостью. Для них народные средства являются не только удобным способом быстро избавиться от надоедливого грибка, но и надежной и доступной профилактической мерой. Причиной возникновения болезни может стать элементарное несоблюдение правил гигиены, ношение тесной, неудобной обуви, не позволяющей коже ступней нормально дышать, нарушающей ее кислотный баланс и защитные функции.

Симптомы появления грибка на ногтях

Грибковые микроорганизмы ведут себя очень коварно, могут не проявлять себя длительное время, пока заболевание не войдет в позднюю стадию. Поэтому, важно, внимательно следить за состоянием кожных покровов и ногтевых пластин на пальцах рук и ног, обращаться к врачу, как только: — ногти становятся ломкими и слоистыми, утолщаются и искривляются, покрываются буграми, обретают — мутный желтоватый оттенок; — кожа между пальцами начинает сохнуть, сильно чесаться и шелушиться; — на конечностях около ногтей прорываются мелкие болезненные пузырьки, наполненные жидкостью. Ранее эксперты рассказали, что грибок ногтей может быть угрозой для всей семьи.